Le système ETS peut-il justifier de nouvelles centrales à gaz?...

Pour le Premier ministre polonais, Mateusz Morawiecki, "l'argent que les entreprises devraient investir dans la transition énergétique est nécessaire pour couvrir des prix d'émission toujours plus élevés. Si nous n'arrêtons pas cette spéculation incontrôlée, la planification et la mise en œuvre effective des objectifs climatiques pourraient s'avérer impossibles." L'homme, qui rappelle que la Pologne étudie sérieusement la possibilité de passer au nucléaire, appelle à une réforme du système ETS, arguant que celui-ci n'encourage plus les énergies renouvelables. "Au lieu de promouvoir le développement durable, il rend les pauvres encore plus pauvres et les riches encore plus riches", martèle-t-il.