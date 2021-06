Les Belges qui électrifient le Nord-Kivu remboursent Nethys

Les Belges ayant repris les projets congolais d'Elicio affirment avoir remboursé leur dette à Nethys et continuent d'électrifier la région.

Les Belges qui ont repris le projet d'Elicio (Nethys) pour électrifier une partie du Nord-Kivu au Congo ont entièrement remboursé la dette de 3,5 millions d'euros qu'ils avaient contractée en 2019 envers Nethys lors du rachat des actifs congolais. "Nous avons réglé les 3,525 millions à fin juin, avec cinq mois d'avance sur la date prévue (novembre 2021)", souligne Marc Beyens, un des trois actionnaires du holding de droit congolais Energreen qui pilote désormais les différents projets d'électrification développés au départ d'Électricité du Bassin d'Ivugha (EBI, ex-filiale d'Elicio) dans la région. "Sur la base de la qualité des projets, nous sommes en avance sur l'échéancier", ajoute Pierre Meyers, son associé. "Nous travaillons dans une confiance mutuelle totale", ajoute Filip Vanhoutte, le fondateur des sociétés STS et Énergie du Nord-Kivu (ENK) qui complète le triumvirat chez Energreen.

Pour bien comprendre dans quelle pièce se joue cet épisode, il faut rappeler les grandes lignes de la saga... En 2016, suite à une mission économique wallonne en République démocratique du Congo (RDC), Filip Vanhoutte, un Belge qui développe depuis 40 ans des projets d'électrification dans ce pays, convainc Pierre Meyers, Marc Beyens et Stéphane Moreau de créer la société belge EBI pour participer à la construction et l'exploitation d'une centrale électrique sur la rivière Ivugha, afin d'alimenter les villes de Béni et Butembo où ne fonctionnent que des groupes à électrogène. Via sa filiale Elicio, Nethys entre dans le projet, ce qui suscite des interrogations dans les milieux politiques et la presse: est-ce là le rôle d'une filiale d'intercommunale?

Après l'éclatement de l'affaire Publifin, Nethys rachète les parts des privés dans EBI à leur prix de souscription (3,1 millions), puis revend les actifs congolais à Filip Vanhoutte pour un euro symbolique plus l'engagement de ce dernier à rembourser pour 3,5 millions d'euros de créances. Les mains libres, Vanhoutte parachève la construction de la centrale d'Ivugha, puis entame celle d'une deuxième centrale plus grande, à Talihya, dans la même région. Se croyant, eux aussi, libérés de l'"héritage" Nethys, Pierre Meyers et Marc Beyens reprennent part aux projets de Vanhoutte et fondent avec lui, à Kinshasa, le holding amiral Energreen.

En Belgique, à l'été 2020, la nouvelle direction de Nethys porte plainte pour abus de biens sociaux contre Stéphane Moreau, Pierre Meyers et Marc Beyens. Motif: ceux-ci auraient abusé Nethys sur les conditions de rachat de leurs parts en EBI. Nethys a, dans la foulée, acté une réduction de valeur dans ses comptes 2019 qui montre qu'elle ne croit pas au remboursement des 3,5 millions.

Chez Nethys, on ne confirme pas

C'est ce montant qui est aujourd'hui remboursé à Nethys, principal et intérêts, affirment à L'Echo les fondateurs d'Energreen. Contacté à ce sujet ce mardi, Renaud Witmeur, qui a repris les rênes de Nethys, ne peut toutefois pas nous confirmer que le remboursement a été effectué. On voit pourtant mal quel serait l'intérêt d'Energreen et de ses actionnaires à inventer cela...

L'essentiel, pour le trio Meyers-Beyens-Vanhoutte, c'est que l'affaire tourne au Congo. "Ivugha dégage un cash-flow libre de 350.000 dollars par mois en alimentant 10.000 compteurs et 50.000 clients", souligne Marc Beyens.

"Le projet existe et fait sens, ajoute Pierre Meyers, malgré les difficultés propres au Congo: insécurité, Ebola, éruptions volcaniques, crise covid, emballement des prix des conteneurs et dépassement des délais par les fournisseurs."

Talihya et Bunia après Ivugha

"D'ici la fin de l'année, poursuit Filip Vanhoutte, la centrale de Talihya entrera en production. Elle fera 12 mégawatts (MW) contre 3 MW à Ivugha. Les deux centrales alimenteront Béni, Butembo et environs. Ce sont les seuls projets d'envergure dans la région." Energreen aura investi au total 42 millions de dollars dans ces deux centrales ainsi que dans le réseau de distribution. En associant la province du Nord-Kivu au capital de la filiale ENK.

Et ensuite? "On continuera à investir dans l'extension du réseau et on développera un troisième projet de centrale hydroélectrique à Bunia, dans l'Ituri, à nouveau en association avec la province", répond Marc Beyens. En prélude à l'érection de la centrale, Energreen prévoit d'y déployer pour 2 MW de panneaux photovoltaïques, pour répondre aux besoins urgents.

"Le frein à un développement plus rapide des projets d'électrification est la finance, conclut Pierre Meyers. On est ouvert à des partenaires qui partageraient notre état d'esprit; cela permettrait de passer à la vitesse supérieure. Le potentiel hydro du Congo est immense, mais ses besoins aussi."