Les candidats aux nouvelles centrales à gaz et le coût du CRM dévoilés ce week-end

Initiée au début du mois d'octobre, cette première enchère a pour but de conduire à la sélection par Elia des projets les plus rentables et occasionnant le moins de coûts , notamment des projets de nouvelles centrales à gaz. Pour rappel, la ministre de l'Énergie, Tinne Van der Straeten (Groen), estime que 2,3 GW additionnels seront nécessaires .

Ultime décision sur le nucléaire

En outre, le résultat de la première enchère du CRM apportera les dernières pièces au dossier de prolongation éventuelle de deux réacteurs nucléaires après 2025. Cette décision, qui doit être prise au mois de novembre, se basera en effet sur l'impact sur les niveaux de prix de l'électricité et la sécurité d'approvisionnement de la sortie totale de l'atome. En cas de mise en péril d'un de ces deux critères, le gouvernement décidera de prolonger les deux réacteurs les plus récents du parc.

En cas de sortie totale de l'atome, les centrales au gaz, dont le coût marginal est plus élevé, joueront un rôle donc (un peu) plus important dans la détermination du prix .

Coût du CRM

Plus que probablement, c'est donc au contribuable que reviendra le financement du CRM, et cette donnée se doit d'être prise en compte dans le coût de la sortie du nucléaire. Pour l'instant estimé entre 238 et 253 millions d'euros par an, le CRM verra son coût définitif scellé au terme de la première enchère, ce dimanche donc.