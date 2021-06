Les investissements des entreprises pétrolières virent au vert

Selon l'AIE, les grands groupes pétroliers et gaziers commencent lentement à se diversifier vers les énergies propres. Cela reste insuffisant pour contrer le réchauffement climatique.

L'Agence internationale de l'énergie (AIE) vient confirmer la déferlante verte qui s’abat actuellement sur le secteur pétrolier. Dans son rapport sur les investissements énergétiques dans le monde, paru ce mercredi, elle estime que les dépenses des entreprises pétrolières et gazières consacrées aux énergies propres pourraient s'élever à 4% cette année. Celles-ci devraient même monter "bien au-delà de 10%" pour certaines grandes compagnies européennes. L’an dernier, ce chiffre atteignait à peine 1% pour l'ensemble du secteur.

L'agence, qui conseille des pays développés sur leur politique énergétique, prône toutefois une nouvelle accélération des investissements dans les énergies propres afin d'atteindre les objectifs climatiques . Les gouvernements doivent prendre des engagements clairs afin de "réduire les incertitudes liées aux investissements dans l'énergie propre et fournir aux investisseurs la visibilité sur le long terme dont ils ont besoin", souligne le directeur exécutif de l'AIE, Fatih Birol.

"De bien plus importantes ressources doivent être mobilisées et orientées vers les technologies énergétiques propres afin de mettre la planète sur la bonne voie pour atteindre l'objectif de zéro émission nette d'ici à 2050."

Objectif 1,5 degré

Malgré le virage opéré par les majors pétrolières, l'AIE prévoit en effet que moins de 45% des investissements mondiaux en énergie seront consacrés aux énergies propres. Or, les investissements dans les énergies renouvelables doivent plus que tripler cette décennie afin de limiter le réchauffement à 1,5 degré Celsius.

Plus tôt cette année, l'agence internationale avait déjà invité le monde à oublier tout nouveau projet d’exploitation pétrolière et gazière. Elle avait également appelé à ne plus investir dans les centrales au charbon.