Mega impose une hausse des acomptes à tous ses clients

Suite aux mauvaises conditions météo et au télétravail, Mega trouve que ses clients qui ont un tarif fixe doivent aussi payer des acomptes mensuels plus élevés. À juste titre ?

Suite à l’ explosion des prix sur le marché de l’énergie (des prix records étaient à nouveau payés pour l'électricité et le gaz naturel sur les marchés de gros ce jeudi), le fournisseur Mega – qui compte près de 600.000 clients partout en Belgique – a décidé d’ augmenter le montant des acomptes mensuels des clients qui ont un contrat à tarif variable .

Cette démarche va complètement à contre-courant de celle opérée par les autres fournisseurs. Ceux-ci suggèrent actuellement à leur "clientèle variable" d’augmenter leurs acomptes mensuels . Mais il ne s’agit nullement d’une obligation . Le client reste donc seul maître de son budget. "En cas de grosse régularisation, il ne pourra dès lors pas s’étonner d’avoir un montant élevé à payer", s'accordent Lampiris et Octa+.

Plus étonnant: les acomptes mensuels de la "clientèle fixe" de Mega viennent aussi d’être revus à la hausse. "Deux facteurs expliquent cette augmentation", se justifie Maxime Sonkes, le directeur commercial de Mega. "Ces derniers mois ont été particulièrement froids et de nombreux ménages ont consommé plus que d’habitude. Le télétravail a aussi eu un impact important sur leur consommation."