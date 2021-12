Nouvelle mise en garde contre les pratiques du fournisseur d'énergie Mega

La Creg accuse le fournisseur d'énergie Mega d'un manque de transparence et de pratiques tendant à "tromper délibérément" les consommateurs.

Dans la pratique, cependant, il n'y a aucune garantie d'un contrat effectivement favorable. Cela rend la situation confuse pour les consommateurs et il leur est difficile de faire de bons choix.

La Creg est très pointue pour le fournisseur d'électricité et de gaz. "Mega ne fait rien d'illégal avec cela, mais en appliquant cela sur une base quasi mensuelle à plusieurs de ses produits variables, ils obtiennent artificiellement de bons résultats dans les comparateurs de prix et nous pouvons au moins parler d'un manque de transparence et cela tend même à tromper délibérément le consommateur".