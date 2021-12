Octa+ arrête de fournir ses 17.000 clients bruxellois

Dans la foulée d'autres fournisseurs, l'entreprise familiale Octa+ cesse de fournir électricité et gaz dans la capitale. En cause? Le cadre restrictif autour des non-paiements, selon elle.

C'est à contrecœur qu'Octa+ fait ses adieux au marché bruxellois de l'énergie. Après tout, les racines de l'entreprise familiale se trouvent dans la région où tout a commencé avec la distribution de houille pour s'étendre, ensuite, à la fourniture d'électricité et de gaz et, un temps, aux stations-service et de recharge de voitures électriques.

Mais "trop c'est trop. Les tarifs et la réglementation en vigueur en Région de Bruxelles-Capitale ne nous laissent pas d'autre choix", avance Etienne Rigo, CEO et l'un des actionnaires familiaux de l'entreprise.

Octa+ a donc informé le gestionnaire du réseau bruxellois Sibelga qu'il renonce à sa licence et qu'il ne fournira plus d'électricité et de gaz aux clients bruxellois à compter du début de l'année prochaine. Les clients recevront juste encore un décompte final, et celui à qui de l'argent est dû le recevra immédiatement.

À noter, les 17.000 clients ne seront pas coupés de toute solution de but en blanc: un basculement vers un fournisseur de remplacement est à l'étude.

Limiter les risques

Du reste, "nous restons actifs en Flandre et en Wallonie, où nous gagnons des clients", précise Etienne Rigo. L'entreprise ne s'arrête à Bruxelles que pour "y limiter l'exposition aux risques". Et de pointer du doigt une réglementation plus stricte qu'ailleurs autour des clients en défaut de paiement, qui a le pouvoir de "mettre en danger la survie de l'entreprise".

Ce n'est pas la première fois qu'un fournisseur se plaint de la situation. Depuis la libéralisation du marché, chaque Région a pu fixer des règles pour les fournisseurs qui y sont actifs. Et force est de constater que Bruxelles a toujours opté pour une protection maximale des consommateurs. Mais pour de nombreux fournisseurs d'énergie, la balance penche désormais trop dans la mauvaise direction. Pire, de nombreux nouveaux acteurs ne sont ainsi jamais entrés sur le marché bruxellois ou en sont sortis. Comme argument, ils avancent invariablement que les clients en défaut de paiement sont protégés si durement que c'en est devenu un poste de coût trop important.

Résultat, alors que des dizaines d'acteurs sont actifs en Flandre et en Wallonie, Bruxelles est désormais devenue de facto un duopole entre Engie Electrabel et Lampiris, filiale de Total Energies. Par souci d'exhaustivité, précisons toutefois qu'il existe encore trois alternatives, mais accompagnées de fortes restrictions: la coopérative Aeco (dont il faut devenir coopérant), Brusol (pour les propriétaires de panneaux solaires uniquement) et Luminus (exempt de contrats en ligne, mais avec possibilité par téléphone ou dans un magasin MediaMarkt).

Signal d'alarme

Octa+, qui bénéficie d'une forte notoriété et d'une clientèle bruxelloise intrinsèquement liée à sa propre histoire, avait déjà indiqué en juillet qu'il ne conclurait plus de nouveaux contrats. Il s'agissait là d'un signal d'alarme à destination du gouvernement.

"Nous avons été consultés sur la nouvelle législation, mais nous pensons que nos commentaires n'ont pas été écoutés", indique le fournisseur avant d'ajouter que plutôt que d'assouplir les règles en vigueur, de nouvelles règles menacent désormais de rendre la vie des sociétés du type Octa+ encore plus difficile.

Aujourd'hui, la situation est celle-ci : si dans les autres Régions un fournisseur peut résilier un contrat après un certain temps en cas de défaut de paiement d'un client, à Bruxelles, où les contrats doivent avoir une durée minimale de trois ans, le fournisseur se doit par contre de continuer à l'approvisionner.

Alors, certes, "vous pouvez vous adresser à un juge de paix, mais la procédure prend souvent un an. Et pendant ce temps, les dettes s'accumulent", détaille Vincent Declerck, directeur marketing d'Octa+. De quoi augmenter la facture, pour l'ensemble de la procédure, d'un montant situé entre 1.500 à 2.000 euros en plus des arriérés, calcule Etienne Rigo. À l'heure où les prix internationaux sur les marchés de l'énergie ont augmenté si rapidement, la situation est insoutenable pour une entreprise familiale aux marges ténues.

D'autant qu'Octa+ s'attend désormais à une aggravation nette. "On va assister à un énorme choc et une montagne d'impayés. Et ce, en raison de factures de clôture généralement plus élevées, de même que les acomptes." Or, en cas de défaut d'un client, il incombe au fournisseur lui-même de payer toutes les taxes, charges et coûts de réseau au gouvernement - s'élevant parfois à plus de la moitié de la facture totale.