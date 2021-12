"On n'a pas mesuré l'impact du prix de l'énergie sur la compétitivité"

Il existe encore trop de zones d'ombre aux yeux de la FEB. À commencer par l'impact de la volatilité des prix sur la compétitivité des entreprises. "Le gouvernement veut en analyser l'impact sur ses propres finances, mais pourquoi ne pas faire cette analyse aussi sur les entreprises? Via l'indexation, qui n'est jamais qu'à la hausse et pas à la baisse, l'effet sur les salaires et donc sur la compétitivité ne sera pas à négliger, comme on le voit pour l'instant."