Zuhal Demir a-t-elle raison de s'inquiéter de l'azote émis par les centrales à gaz?

Le refus du permis pour la centrale à gaz de Vilvorde par Zuhal Demir a été motivé par les trop importantes émissions d'azote que présentaient le projet. Mais la distinction entre ammoniac (NH3) et oxyde d'azote (NOx) est essentielle pour comprendre le nœud du problème. Explications.

Stikstof, c'est le nom d'un groupe de rap bruxellois emmené par le charismatique Zwangere Guy, mais c'est aussi la traduction en néerlandais du septième élément du tableau de Mendeleïev: l'azote. Et en ce moment, c'est ce Stikstof qui fait les gros titres au Nord du pays.

Ce mardi, la ministre flamande de l'Environnement, Zuhal Demir (N-VA), a en effet refusé d'octroyer son permis au projet de centrale à gaz de l'énergéticien Engie à Vilvorde. Cette annonce, vue par certains comme un tacle à la gorge du gouvernement fédéral et de la ministre verte de l'Énergie, Tinne Van der Straeten (Groen) dans un contexte de résurgence du débat sur la sortie du nucléaire, a suscité la "profonde surprise" d'Engie. Retenu dans le cadre du CRM, le mécanisme de rémunération de la capacité censé subsidier les capacités de production électrique après la sortie du nucléaire, le projet de Vilvorde est en effet décrit comme "state of the art" par de nombreux experts du dossier.

Cependant, la ministre de l'Environnement a dit "nee", mettant en avant les trop importantes émissions d'azote causées par la future centrale. Comme atout juridique, Zuhal Demir a brandi son très controversé "arrêt azote", pris en février dernier, et visant à limiter les émissions d'oxyde d'azote, mais surtout d'ammoniac sur le territoire.

NOx vs. ammoniac

Il convient d'abord de faire la distinction entre les deux dérivés de l'azote qui posent problème à la ministre. "Le NOx - ou oxyde d'azote - est directement produit lors de la combustion", avance Ward De Paepe, professeur à l'UMons spécialisé en énergie thermique et en combustion. "Il peut être évité jusqu'à un certain niveau en diminuant la température de la chambre de combustion et en utilisant de l'urée, à l'instar de l'AdBlue utilisé pour faire baisser les émissions de NOx dans les moteurs diesel. Ce procédé, en retour, produit de l'ammoniac (NH3)", explique-t-il.

"Injecter de l'urée pour abattre le NOx crée inévitablement de l'ammoniac et ce dernier est bien plus néfaste, mais à d'autres niveaux." Hervé Jeanmart Professeur à l'UCLouvain spécialisé en thermodynamique.

Ici, il est avant tout question d'équilibre. Naturellement, faire baisser les émissions de NOx a un coût - financier et environnemental - et réduit les performances des unités. Et il faut choisir son poison. "Le NOx et l'ammoniac n'ont pas les mêmes conséquences environnementales. Injecter de l'urée pour abattre le NOx crée inévitablement de l'ammoniac et ce dernier est bien plus néfaste, mais à d'autres niveaux", complète Hervé Jeanmart, professeur à l'UCLouvain spécialisé en thermodynamique.

107.000 kg d'ammoniac par an Selon l'étude environnementale commandée par Zuhal Demir, la centrale de Vilvorde émettrait 107.000 kg d'ammoniac par an.

Arrêt azote

Dans le cas de Vilvorde, c'est bien l'ammoniac qui est reproché au projet. Selon la ministre Demir, "la centrale émettrait 107.000 kg de NH3 par an, ce qui est beaucoup à autoriser sans aucune idée de l'impact", glisse le cabinet. Mais là où le dossier se complexifie, c'est qu'il n'existe pas de benchmark, de seuil limite à ne pas dépasser. Les projets sont étudiés au cas par cas, en fonction de leur proximité avec des zones naturelles protégées, des habitations, etc. C'est précisément ce fonctionnement en boîte noire qui cause la controverse autour de l'"arrêt azote" de Zuhal Demir. Pour beaucoup, il ne serait pas "juridiquement valable" voire "arbitraire" mais il fait autorité en attendant que le gouvernement flamand élabore une politique définitive sur l'azote, attendue pour la fin de cette année. Dans l'intervalle, de nombreux projets - et pas seulement des centrales à gaz - sont au point mort.

"Si vous voulez arrêter ou bloquer un projet, il est toujours possible de jouer sur les seuils ou de trouver un argument technique spécifique." Hervé Jeanmart Professeur à l'UCLouvain spécialisé en thermodynamique.

L'autre problème est que la question de seuils acceptables d'oxyde d'azote et d'ammoniac et leur détermination est jeune et la méthode de fixation des taux est hautement complexe. Dans le cadre des Awirs, à Flémalle, l'autre projet accepté dans le cadre du CRM, la question a également été posée, mais sans blocage. Dans son avis favorable adopté en mars dernier, le Conseil économique, social et environnemental de Wallonie (CESE Wallonie) a préféré demander à Engie d'"optimiser la conception ou le fonctionnement de la réduction catalytique sélective (SCR) pour limiter les émissions d’ammoniaque (par exemple, rapport réactif/NOx optimisé, répartition homogène du réactif et taille optimale des gouttes de réactif)."

"Si vous voulez arrêter ou bloquer un projet, il est toujours possible de jouer sur les seuils ou de trouver un argument technique spécifique", avance Hervé Jeanmart. "Il s'agit ici de trouver un juste milieu et des seuils réalistes, mais l'exercice est difficile", ajoute-t-il.

Gaz inévitable

Parce que, soyons clairs, la sortie du nucléaire est actée. Le CRM a été voté et la sortie de l'atome aussi. Pour garantir la sécurité d'approvisionnement du pays, deux nouvelles centrales à gaz devront voir le jour, conformément aux résultats de la première enchère du mécanisme.

En revanche, l'arrêt de Zuhal Demir semble éjecter de facto les projets de centrales à gaz de son territoire. Mais il serait naïf de croire qu'Engie acceptera sa défaite sur le projet de Vilvorde. Car, même si les délais de construction seront inévitablement mis à mal par la procédure, l'énergéticien utilisera sans doute sa possibilité de faire appel de la décision auprès du Conseil du contentieux des permis, soit le plus haut recours possible au Conseil d'État.

Il est par ailleurs étonnant pour les observateurs du dossier d'imaginer qu'Engie n'ait pas fait la distinction entre ammoniac et NOx dans son dossier, ce que lui reproche Zuhal Demir.

Demir s'était prononcée sur la centrale de Vilvorde le 29 octobre La ministre flamande de l'Environnement Zuhal Demir (N-VA) a tiré un trait, mardi, sur les projets fédéraux de sortie du nucléaire en refusant un permis pour une centrale à gaz d'Engie Electrabel à Vilvorde. Or, la décision de refuser ce permis avait déjà été prise le 29 octobre dernier, indique la date figurant sur le document. Le 31 octobre, la première enchère du CRM, le mécanisme de rémunération de la capacité censé subsidier les capacités de production électrique après la sortie du nucléaire, avait retenu deux projets d'Engie (Vilvorde et Les Awirs). L’incertitude concernant l'obtention du permis de la centrale de Vilvorde avait alors été mise en avant - également chez les partenaires de coalition - mais elle a duré dix jours de plus. Une procédure "normale" selon le cabinet de la ministre Notons aussi que les partis de la majorité flamande ont en outre négocié âprement ces dernières semaines sur un plan climatique, où le refus du permis n'a pas été discuté. Du côté du cabinet de la ministre Demir, on estime que c'est une procédure normale: une décision d'autorisation est toujours vérifiée d'un point de vue juridique et technique après sa signature. C'est pourquoi, dans le cas de la décision du gouvernement provincial du Brabant flamand concernant le site gazier de Vilvorde, quinze jours se sont écoulés entre la signature et la publication. Bart Haeck, Daan Bleus