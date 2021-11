Pour les entreprises, "la dimension globale est trop absente du débat" sur le mix énergétique

Les entreprises, grosses consommatrices d'électricité, réclament une vision claire de l'avenir énergétique en Belgique. Et craignent la dépendance vis-à-vis des puissances étrangères.

Ni l'un ni l'autre ne se qualifie de pro-nucléaire. Tant Sébastien Dossogne, CEO de Magotteaux, que Juan Murillo, son homologue de Carmeuse Western Europe raisonnent avant tout en tant qu'importants clients des producteurs d'électricité. "La sensibilité du débat sur le mix énergétique en Belgique varie terriblement en fonction du degré d'utilisation énergétique. Plus on en consomme, plus on y est sensible", observe Sébastien Dossogne.

La question du mix énergétique et, partant, de l'avenir du nucléaire, agite donc les réflexions de ces industriels.

Au même titre que l'industrie du verre, les cimenteries ou, plus récemment, les data centers, la sidérurgie pour Magotteaux et la production de chaux pour Carmeuse sont (très) gourmands en électricité. "Cette composante pèse très lourd, dans le top 3 de notre prix de revient", reconnaît le CEO de Magotteaux. La question du mix énergétique et, partant, de l'avenir du nucléaire, agite donc les réflexions de ces industriels.

Disponibilité infaillible

La Belgique compte parmi les pays les plus chers pour le kilowatt. "Le deuxième après l'Inde parmi les 11 pays dans lesquels nous produisons", poursuit Dossogne. Les industriels peuvent s'accommoder d'un prix élevé, même si, on le voit actuellement, ces prix et l'impact salarial ont aussi un impact sur le prix de revient. "Par contre, la disponibilité de l'énergie doit être infaillible. On ne peut pas se permettre des déficiences sur ce plan", affirme-t-il.

Et selon les industriels, la disponibilité énergétique en Belgique peut ou pourrait poser problème. Particulièrement à l'heure de la réorganisation du mix énergétique et de la fermeture annoncée des centrales nucléaires. "Il y a trop de voix dissonantes actuellement pour avoir une vision claire de l'avenir. Il faut un plan chiffré et un timing précis pour nous rassurer", plaide Dossogne. "Nous ne voyons pas aujourd'hui d'alternatives fiables et stables au nucléaire. La construction de centrales au gaz prendra du temps et même l'augmentation des ressources renouvelables est souvent remise en cause ou reportée par des recours de riverains", estime de son côté Juan Murillo, directeur général de Carmeuse Western Europe.

Avec en corollaire la question de la capacité suffisante. "Alors que l'on pousse massivement vers le "tout-électrique", les décideurs ont-ils bien pris la mesure de l'augmentation de la capacité de production qui sera nécessaire à terme?", s'interroge Juan Murillo.

Alors que la tonne de CO2 atteint les 75 euros et est promise à 100 euros à court terme, la dimension environnementale pèse aussi lourd dans le calcul industriel. "La production d'une tonne de chaux nécessite l'émission d'une tonne de CO2", poursuit-il. "Pour une tonne de verre, le multiple est de trois. On n'émet pas par choix, mais par nécessité. Deux solutions: soit arrêter la production, soit capturer le CO2. On ne peut pas se passer d'une activité industrielle dans nos régions! Les solutions pour concentrer le gaz carbonique à la sortie des fours demandent des investissements considérables et décuplent la consommation électrique. Le coût de l'investissement peut être budgété... mais quid de la sécurité d'approvisionnement et quel est l'impact environnemental de la production électrique?"

(In-)dépendance énergétique

Les deux industriels insistent: ils ne sont pas pro-nuclaire! "La question du traitement et de la conservation des déchets n'a jamais pu être résolue. Mais dans le contexte actuel d'une réduction urgente des émissions de CO2, c'est une source d'énergie dont on ne peut se passer tant que l'on n'a pas d'alternative valable, fiable et pauvre en émission de CO2", poursuit Dossogne. "Mais à ce stade, on n'a pas suffisamment d'indications sur la disponibilité des futurs centrales au gaz, ni sur le timing de leur éventuelle conversion à l'hydrogène vert que l'on fait miroiter aujourd'hui."

Sans compter la dépendance que la Belgique risque de subir vis-à-vis des puissances gazières comme la Russie. "Les réserves norvégiennes et marocaines ne sont pas inépuisables. Peut-on se permettre de mettre une bonne part de notre approvisionnement énergétique dans les mains d'un seul acteur comme la Russie quand on voit que ce pays peut faire varier les prix du simple au triple en très peu de temps?", fat remarquer Murillo. "L'approvisionnement énergétique, comme les émissions de CO2, sont des enjeux globaux qui dépassent largement la question belge sur la question sur le nucléaire..."