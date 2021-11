Pourquoi Elia noue un partenariat avec une licorne britannique

Elia vient de signer à la COP26 une collaboration avec Octopus Energy pour optimiser le rapport entre production et consommation d'énergie, à l'heure du renouvelable.

COP26 oblige, les engagements, promesses et déclarations de transition se succèdent ces derniers jours depuis Glasgow. Elia, le gestionnaire du réseau de transport d'électricité en Belgique (et en Allemagne), ne fait pas exception.

Le groupe vient de signer sur place, lors de la conférence des Nations unies sur les changements climatiques, un accord de collaboration avec Octopus Energy, une licorne britannique – accord dont le but est de "contribuer à la transition vers un système énergétique basé sur le renouvelable". Mais de quoi est-il question?

4 milliards de dollars Depuis fin septembre, Oculus Energy est valorisée à environ 4 milliards de dollars.

Elia annonce via ce partenariat vouloir "faire appel aux appareils des consommateurs tels que les véhicules électriques et les pompes à chaleur pour assurer l'équilibre du réseau et contribuer à la transition" vers le renouvelable.

La pieuvre qui découpe la journée

Et au petit jeu pétri d’enjeux des innovations dans les énergies renouvelables, la start-up britannique Oculus Energy, avec cinq années à peine au compteur, semble inarrêtable. En deux ans, l’entreprise s'est développée et étendue en Espagne, en Allemagne, aux États-Unis et en Australie, jusqu'à atteindre le statut de licorne (start-up valorisée à plus d’un milliard de dollars) en mai 2020. Depuis fin septembre, la start-up est même valorisée à environ 4 milliards de dollars.

Elia va en fait chercher chez Octopus – et en particulier sa plateforme Kraken, fondée en 2014 et rachetée en 2020 par Octopus – une expertise en matière de "signaux prix", soit l'orientation des consommateurs par l'ajustement des tarifs.

Kraken Flex est en effet spécialisée dans des services d'intelligence artificielle pour faire correspondre l'offre et la demande. La plateforme se targue d’être en mesure de contrôler numériquement "et en temps réel, la production, le stockage et la réponse à la demande en énergie".

"Le but, par exemple, est qu’un particulier puisse recharger sa voiture électrique sur la prise d'un ami et payer lui-même via une application." Jean Fassiaux porte-parole d’Elia

Octopus Energy Group dispose ainsi – et manifestement plus que les distributeurs d’énergie belges – de la possibilité de "découper" la journée en différents signaux prix. Un nombre croissant de fournisseurs d'énergie utilisent d’ailleurs cette plateforme et Octopus a annoncé pas plus tard que cette semaine un accord pour faire migrer les cinq millions de clients britanniques d'EDF vers ladite plateforme.

Lire aussi Tessenderlo a toujours sa centrale au gaz en ligne de mire

Le consommateur au centre

Objectif du "memorandum of understanding" fraîchement signé entre Elia et Ocotpus Energy Group? Travailler ensemble à "casser certaines barrières", nous explique Jean Fassiaux, porte-parole d’Elia. "Le but est bien de se projeter dans l’avenir. Par exemple, qu’un particulier qui dispose d’une voiture électrique puisse, lorsqu’il se rend chez un ami, se brancher sur la prise, recharger son véhicule et payer lui-même via une application. Ce n’est pas possible aujourd’hui."

Le risque est que dans dix ans, tous les particuliers belges qui disposent d’une voiture électrique veuillent recharger en même temps leur véhicule.

Preuve qu'Elia veut mettre le consommateur au centre de son système, le groupe dispose désormais d'un département "consumer centricity". L’intention est donc d’augmenter la capacité des consommateurs à choisir plus librement leur fournisseur d’énergie en fonction de leur consommation. Que ceux-ci soient "libres de choisir différents fournisseurs de services en fonction de leurs appareils" et que le système électrique s'adapte à la nouvelle réalité de la micro-flexibilité offerte par les consommateurs finaux.

Faire coïncider consommation et production

À mesure que les énergies renouvelables occupent une place de plus en plus importante dans le mix énergétique belge, il est important d’une part pour le réseau de maintenir un équilibre entre consommation et production, et pour le consommateur d’autre part de consommer au moment où la production est la plus abondante – et donc le prix plus faible.