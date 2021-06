Pourquoi le fédéral doit reprendre la main sur la sécurité d'approvisionnement après-nucléaire

Alors que les premières enchères du CRM se profilent et que l'ultime décision sur la prolongation du nucléaire approche, le monitoring de la sécurité d'approvisionnement en électricité du pays n'est toujours pas effectué par la ministre de l'Énergie.

À question simple, réponse compliquée. Quelles seront les capacités de gaz nécessaires pour combler l'absence du nucléaire après 2025? Pour y répondre, il faut se pencher sur le Mécanisme de rémunération de la capacité (CRM). Dossier essentiel de la mandature de la ministre de l'Énergie Tinne Van der Straeten (Groen) – et mécanisme clé pour l'avenir post-nucléaire du pays –, le CRM est proche de sa première mise en route, mais la procédure est loin d'être un long fleuve tranquille.

Ce mécanisme, censé subsidier les capacités électriques (et surtout les centrales à gaz) compensant l'arrêt des réacteurs nucléaires après 2025, s'apprête à accueillir ses premières enchères en octobre . Notons au passage que le CRM fait toujours l'objet d'une enquête de la Commission européenne .

Le résultat de ces premières enchères sera déterminant pour les candidats à la construction de nouvelles centrales à gaz. Subsidiées donc, ces unités seront très rémunératrices pour leurs opérateurs, qui se bousculent d'ailleurs au portillon . Parmi les chalands attirés par le CRM, on note par exemple Engie, Eneco, Luminus, mais aussi TotalEnergies ou Mitsubishi. Bref, un marché aussi alléchant qu'émetteur de CO2 est sur le point de voir le jour en Belgique, d'autant plus que les prix sur les marchés de l'électricité sont repartis à la hausse depuis le début de l'année.

Deux à trois centrales

Mais il n'y en aura pas pour tout le monde. En effet, en marge de l'arrêté royal portant sur les volumes entrants dans ledit mécanisme, la ministre a confirmé que seules deux à trois nouvelles centrales seraient nécessaires, afin de répondre à une capacité de 2,3 GW . Pour combler le reste, la ministre compte sur la flexibilité de la demande et le stockage par batteries. Notons que d'autres capacités au gaz, déjà existantes, entreront en compétition pour les enchères du CRM. Au total, le mécanisme subsidiera jusqu'à 7,34 GW de gaz .

Une histoire de monitoring

Ce qui inquiète les observateurs, c'est que le monitoring des capacités, censé donner un ultime éclairage sur la sécurité d'approvisionnement du pays et les niveaux de prix avant de décider une ultime fois de la (non-)prolongation de deux réacteurs nucléaires, ne semble pour l'instant pas être effectué par la ministre. Or, dans sa note de politique générale, Tinne Van der Straeten, avait indiqué clairement se rendre responsable de cette tâche . "Nous travaillons à une solution totale pour garantir la sécurité d'approvisionnement à long terme", nous a répondu le cabinet.

Or Elia, en qualité d'entreprise privée, a des intérêts à défendre et, même si ses études se veulent au service de la sécurité d'approvisionnement du pays, ce constat est de nature à inquiéter plusieurs observateurs. "C'est la ministre qui est en charge du suivi des besoins, mais c'est Elia qui conduit les études. C'est une sorte de boîte noire", nous glisse-t-on. Alors Elia, juge et partie? Le raccourci est peut-être grossier, mais il a le mérite de rappeler le cabinet de la ministre à ses engagements.