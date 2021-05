Provisions nucléaires: le financier d'Engie Benelux prend la tête de Synatom

Fonds de pension

Un financier pour diriger une entreprise à l'expertise hautement technique en matière d'énergie nucléaire? Rien d'étonnant au regard de l'évolution de l'expertise de Synatom. En effet, alors que la Belgique a fait le choix de fermer ses sept réacteurs à l'horizon 2025, l'une des responsabilités les plus techniques de Synatom, à savoir "l'amont du cycle du combustible", est amenée à disparaître. Propriétaire des matières fissiles, Synatom a en effet reçu la consigne d'écouler ses stocks et de ne plus les renouveler.

Cependant, l'arrêt des réacteurs et des commandes de combustible par Synatom ne signifie pas la transformation pure et simple de la société en "coquille vide" financière. "L'autre pôle d'activités de Synatom, celles touchant à 'l'aval du cycle du combustible' (toutes les opérations qui seront effectuées entre la vidange des piscines de désactivation des unités nucléaires et le stockage définitif, NDLR) restera essentiel", avance Robert Leclère. Toutefois, l'homme reconnait que les aspects financiers, à savoir la gestion des provisions nucléaires, se feront plus prégnants, au point de "faire ressembler Synatom à un fonds de pension".