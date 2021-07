Quand le calendrier de sortie du nucléaire est malmené par la N-VA...

Cette décision a été qualifiée de "surprenante" par Engie qui déclare l'avoir apprise dans la presse. " Le projet de Vilvorde concerne une centrale dernier cri avec une efficacité très élevée et des émissions de CO2 limitées . Nous croyions beaucoup en ce projet et nous sommes très étonnés du choix de la province", a commenté Nele Scheerlinck, la porte-parole d'Engie Belgique.

Selon nos informations, la députation provinciale a avancé des arguments environnementaux pour rejeter le projet de 870 MW proposé Engie . En l'espèce, le député N-VA Gunther Coppens, qui s'est fait le porte-voix du refus, a déclaré que le projet se heurtait à l'instruction de la ministre flamande de l'Énergie Zuhal Demir (N-VA) d'appliquer une norme d'azote plus stricte pour les nouvelles centrales à gaz. De plus, le projet entrerait en contradiction avec le plan de politique de qualité de l'air mené par la ville de Vilvorde.

Avis favorable

Groen contre la N-VA

Pourtant, c'est bien de cela dont il s'agit. Alors que le gouvernement bataille pour préparer le pays à l'arrêt de ses sept réacteurs nucléaires, ses détracteurs œuvrent activement à rappeler leur désaccord fondamental avec la sortie de l'atome . "Abolissons la sortie du nucléaire et concentrons-nous pleinement sur une politique énergétique durable, fiable et abordable avec l'énergie nucléaire", a d'ailleurs déclaré le président de la N-VA, Bart De Wever sur Twitter.

Mais rappelons-le, la sortie du nucléaire est inscrite dans la note formatrice du gouvernement. Cinq réacteurs seront progressivement arrêtés, quoiqu'il arrive, entre 2022 et 2025 et les deux autres feront l'objet d'une ultime décision en automne prochain . Notons néanmoins que l'opérateur des centrales, Engie, a indiqué à de nombreuses reprises que le scénario de prolongation de deux unités ne faisait plus partie de ses plans , tant le timing imposé par le gouvernement lui était difficile à tenir.

Nous en sommes donc là. Plus de nucléaire d'ici cinq ans et un trou à combler pour garantir l'approvisionnement en électricité .

Deux à trois centrales

Le projet de Vilvorde n'est d'ailleurs pas le premier à en faire les frais. Plus tôt cette année, le géant allemand RWE avait essuyé un refus pour son projet de Dilsen-Stokkem et l'entreprise BASF avait décidé de retirer son dossier portant sur la construction d'une centrale à Anvers. Notons au passage que, concernant Vilvorde et Dilsem-Stokkem, une procédure d'appel auprès de la ministre flamande de l'Énergie, Zuhal Demir (N-VA) reste possible.