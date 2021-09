Tessenderlo, Luminus et Eneco candidats pour des centrales au gaz

Le porte-parole de l'acteur le plus important, Engie Electrabel, n'a pas voulu dévoiler, pour l'instant, si et sur quels sites l'entreprise a participé. La société avait des projets de centrales à gaz à Vilvoorde (870 MW), Amercoeur (320 MW) et Les Awirs (870 MW). Pour Vilvoorde, l'entreprise attendait toujours une décision en appel de la ministre flamande Zuhal Demir (N-VA), après que la province a refusé un permis environnemental.