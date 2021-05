Total change de nom, mais n'est pas près d'abandonner le pétrole...

Après BP, Shell, ExxonMobil et Chevron, c'était au tour de Total de présenter sa stratégie climat à ses actionnaires. Au cours de l'Assemblée générale du groupe de ce vendredi, le PDG Patrick Pouyanné, dont le mandat d'administrateur a par ailleurs été renouvelé, a en effet soumis son nouveau plan climatique au vote consultatif des actionnaires. Ce "Say on climate", grande première pour le secteur, a d'ailleurs été plébiscité par les investisseurs, récoltant 91,88% de votes d'approbation. Un taux plus important qu'escompté puisque plusieurs actionnaires "rebelles" qui réclamaient une stratégie plus ambitieuse espéraient atteindre les 15% de votes défavorables.