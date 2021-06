Toujours dans le rouge, Electrabel se prépare à l'après-nucléaire

Cette perte, le groupe l'explique en grande partie par un résultat financier fortement grevé par l'impact de la réduction de valeur de ses participations dans International Power, fort active au Brésil et souffrant de la dévaluation de la devise locale. Aussi, et malgré la hausse des prix de l’électricité contractée par les actifs de production, le résultat d'exploitation du groupe reste dans le rouge. La faute aux provisions nucléaires et à la baisse du taux d'actualisation de 3 à 2,7% de la provision pour le démantèlement décidée lors de la dernière révision triennale fin 2019.