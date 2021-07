Un feu vert européen pour le mécanisme belge de rémunération de capacités attendu

Comprenez: ce mécanisme devant permettre aux producteurs d'être indemnisés pour la mise à disposition d'une certaine capacité de production (essentiellement des centrales au gaz), pour assurer la sécurité d'approvisionnement en électricité de la Belgique après l'abandon du nucléair e, est sous le coup d’une enquête. Qui vise à déterminer si, oui ou non, ce CRM est en porte-à-faux par rapport aux règles européennes en matières d’aides d’État.

La décision définitive serait désormais en vue, selon le cabinet Van der Straeten. "Après des discussions fructueuses au cours des derniers mois entre les services de la Commission européenne, la ministre et son équipe, la Commission a confirmé que la procédure en vue de la décision finale sur le mécanisme belge d'investissement (CRM) a été lancée. Cela signifie qu' après l'approbation de la Commission, la Belgique sera en mesure de procéder à sa première vente aux enchères en octobre 2021 ", selon le communiqué ministériel, qui semble pousser un "ouf" de soulagement.

Pour la ministre Groen, le travail du gouvernement fédéral est en grande partie terminé. "C'est maintenant à tous les gouvernements et toutes les autorités de ce pays de prendre leurs responsabilités et de faire de la transition énergétique un succès. (...) De nombreux projets sont prêts à être développés, notamment des projets d'énergie renouvelable, de gestion de la demande, de batteries, de stockage et d'autres capacités flexibles. Grâce au mécanisme d'investissement, nous permettons aux personnes qui veulent investir dans notre pays de le faire", a-t-elle exhorté.