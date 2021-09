Vestas ferme trois usines en Europe, 650 emplois menacés

Vestas va fermer trois usines au Danemark, en Espagne et en Suède. Le numéro un mondial de l'éolien entend, notamment, renforcer ses activités dans l'éolien en mer.

Le fabricant d'éoliennes danois Vestas , numéro un du secteur , a annoncé lundi un programme de restructuration de ses activités européennes. Ce plan implique la fermeture de trois usines, qui emploient 650 personnes en Allemagne, Espagne et au Danemark.

Le groupe indique, dans un communiqué , avoir "l'intention de cesser la production dans ses usines de Lauchhammer en Allemagne, de Viveiro en Espagne et d'Esbjerg au Danemark".

Le constructeur justifie cette annonce par la plus grande intégration de ses activités onshore et offshore , ainsi que le lancement de nouveaux modèles .

En Allemagne, 460 emplois sont concernés, 115 en Espagne et 75 au Danemark. Les sites allemand et espagnol doivent être arrêtés d'ici la fin de l'année et le site danois au cours du premier semestre 2022, précise le groupe.