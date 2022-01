100 millions en soutien aux initiatives porteuses de l’énergie et de l’environnement

Un nouveau venu pointe le bout de son nez du côté des fonds d'investissement: Cockerill Capital. Lancé par le discret président et propriétaire de John Cockerill (ex-CMI), Bernard Serin, le véhicule vise les 100 millions d'euros de capitaux , dont 20 récoltés auprès du colosse industriel liégeois , ont appris nos confrères de L-Post au détour d'une rencontre au domaine viticole de la Dourbie (entre Montpellier et Béziers) de l'intéressé, sur la rive droite de l’Hérault (Languedoc). Pour ce qui est du solde , il devrait quant à lui être levé auprès d 'investisseurs professionnels (banques, fonds infrastructures...).

Objectif? Donner un coup de boost financier aux initiatives porteuses dans les secteurs de l’énergie et de l’environnement, renseigne le média en ligne, et ce, avec l'idée d'être pleinement opérationnel "d’ici mi-2022", selon les dires de Bernard Serin. Ce dernier évoque par ailleurs un projet remontant "à plus d’un an".