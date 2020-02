11% des commerces belges sont vides

La vacance locative sur le segment de l’immobilier commercial ne date pas d’aujourd’hui. La moitié de ce vide enregistré par l’expert Locatus est d’ailleurs structurel, voire définitif et en attente de reconversion des murs. Si la moyenne belge atteint 10%, le vide locatif touche un commerce sur trois dans certaines communes.

Un commerce sur cinq est vide à Dison, Dour, Colfontaine, Péruwelz, Chaumont-Gistoux, Beauvechain ou à Saint-Josse. Et déjà un sur trois à Quiévrain ou à Lincent. A contrario, le vide locatif est nul à Ittre ou à Walhain et reste sous la barre des 5% à Louvain-la-Neuve, mais aussi à Beaumont ou à Blégny.

10 % La moyenne belge en matière de vide locatif dans l'immobilier commercial atteint 10%.

Toutes ces localités ont une offre de surfaces commerciales toisant ou dépassant la centaine. L’absence d’occupants se voit donc comme le nez au milieu de la figure. Comme à Charleroi, régulièrement pointée du doigt en la matière ces dernières années, où le vide locatif touche 912 commerces sur un total de 4.102, très exactement. Ou à La Louvière et Mouscron, où près de 15% des (respectivement) 1.470 et 1.237 vitrines commerçantes sont désespérément vides.

Lire aussi | Un commerce sur cinq est vide en Wallonie

C’est d’ailleurs en province de Hainaut que la vacance locative est la plus forte sur le segment commercial, avec une moyenne de 15,5% et un total de 3.423 commerces inoccupés. Le Luxembourg (13,7%) et le Limbourg (11,9%) dépassent également la moyenne belge, voisine de 11% pour un total impressionnant 22.750 commerces et une superficie de 2,8 millions de m² inoccupés à front de rue.

Vue en plein écran





Dépasser le constat

Passé ce constat de gâchis – à géométrie variable selon les localités concernées – en termes de service de proximité à la population et de gestion durable du territoire, un autre constat fait froid dans le dos: la moitié de ce vide important est structurel ou de long terme et ne devrait donc pas, sauf surprise ou reconversion lourde, retrouver preneur et rendement.

Alors que faire? Locatus, expert immobilier du secteur commercial, se contente d’aligner les chiffres et de pointer des différences – toutes relatives – par sous-segment. Ainsi, les centres commerciaux et les Retail Parks affichent un taux d’occupation supérieur aux autres commerces. Mais ce n’est que normal, vu leur mode de fonctionnement, leurs coûts, et la nécessité stricte de rendement récurrent sur investissement qu’ils imposent.