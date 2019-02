15% des employeurs engageront grâce au digital dans les deux ans

Les postes liés à l'informatique et à la programmation sont directement concernés... mais aussi ceux demandant de l'empathie et du leadership.

Grand gagnant prévu d’avance de ce classement de l’emploi, le secteur de l’IT devrait accuser une progression de 11% dans les entreprises interrogées. "Les compétences d’ordre technologique et numérique sont de plus en plus recherchées dans tous les métiers, mais ce sont bien les qualités humaines que les employeurs valorisent plus qu’hier", explique-t-on chez Manpower.