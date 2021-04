250 millions au service de l'entrepreneuriat social et de la microfinance

Les gestionnaires d'actifs Funds For Good et Inpulse entendent offrir des solutions de financement sur mesure au secteur de l'investissement à impact.

À compter de juillet, ImpaktEU entend mettre à disposition du monde de la microfinance et de l'entrepreneuriat social européen et en particulier belge, des solutions de financement sur mesure .

D'une taille visée de 250 millions d'euros , ce nouveau fonds d'investissement belge investira en lignes directes (equity, prêts, prêts convertibles) dans des institutions, des banques éthiques ou des intermédiaires financiers du secteur , expliquent ses fondateurs que sont les gestionnaires d'actifs Inpulse Investment Manager et Funds For Good. Des investissements pourront également se faire dans des fonds de private equity à impact de petite taille, pour un maximum de 20 millions d'euros.

De son côté, Funds For Good a récolté 500 millions d’euros à ce jour par l’intermédiaire des quatre fonds qu’elle commercialise. Fondé en 2011 par Nicolas Crochet et Patrick Somerhausen, ce distributeur de fonds qui reverse chaque année 50% de son résultat net ou 10% de ses commissions de gestion à un fonds philanthropique est présidé par Pierre-Olivier Beckers. L'ex-CEO de Delhaize et actuel président du Comité Olympique et Interfédéral Belge en est aussi actionnaire depuis 2017.