30 ans après, une plainte contre Nirvana classée sans suite

Spencer Elden, photographié en 1991 à l'âge de 4 mois, nu dans une piscine et lorgnant un billet d'un dollar accroché à un hameçon, avait déposé plainte en août dernier pour pédopornographie. Il affirmait n'avoir pu donner son accord à l'exploitation de la célèbre photographie et que la diffusion de celle-ci l'aurait mis dans "une détresse émotionnelle extrême et permanente".