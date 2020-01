30% des starters dispensés de cotisations sociales

Un tiers des sociétés de moins de trois ans ne paient pas de cotisations sociales et économisent ainsi plus de 1.000 euros dans les premières années de leur existence. Une dispense que le starter doit demander.

Aujourd’hui, 30% des sociétés de moins de trois ans sont dispensées du paiement des cotisations sociales. Et leur nombre augmente chaque année, a constaté l’entreprise de services RH Acerta. En 2017, c’était le cas d’une société sur 5, et en 2018, d’une société sur 4.

Il faut dire que depuis le 1er novembre 2018, cette dispense de cotisations est accordée à toutes les entreprises soumises à l’enregistrement, et non plus aux seules sociétés commerciales.

Concrètement, cela leur permet d’ épargner 347,5 euros par an durant les trois premières années de leur activité , à un moment où leurs revenus sont souvent limités, soit au total plus de 1.000 euros. Un avantage apprécié. "Se lancer comme indépendant constitue un sérieux investissement de temps comme de moyens. Tout ce qui peut alléger cet investissement est par conséquent bienvenu" , commente Sandrine Renders, conseillère juridique Starters & Indépendants chez Acerta.

Les modifications apportées aux modalités des différentes formes de sociétés ont rendu les sociétés plus accessibles. Aujourd’hui, les indépendants qui se lancent débutent plus vite en société et passent plus facilement le stade d’entreprise unipersonnelle. De ce fait, de plus en plus de sociétés entrent en ligne de compte pour la dispense de cotisations sociales.