3G Capital achète Hunter Douglas (Luxaflex)

3G Capital met plus de 6 milliards d'euros sur la table pour Hunter Douglas, l'entreprise cotée en bourse spécialisée dans les stores, plus connue sous la marque Luxaflex.

Le fonds d'investissement entre ainsi dans un nouveau secteur, celui des stores, alors qu'il était surtout connu dans l'industrie alimentaire. 3G contrôle le géant de l'alimentation Kraft Heinz et Restaurant Brands International, le groupe qui chapeaute les chaînes de restauration rapide telles que Burger King et Popeye's, et est un investisseur important du géant de la bière AB InBev.

Hunter Douglas, quant à lui, est un leader mondial néerlandais dans le domaine des stores . En Europe, la marque vend ses célèbres stores sous la marque Luxaflex . Et elle tourne tout aussi bien aux États-Unis, en Asie et en Amérique latine.

La famille Sonnenberg conserve une participation de 25%

Squeeze-out

Les Sonnenberg, dirigés par le patriarche Ralph, étaient prêts à payer d'abord 64, puis 82 euros par action et s'attendaient à une faible résistance. Ralph Sonnenberg possédait déjà 82,7 % des actions ordinaires et 99,4 % des actions privilégiées. Mais les petits actionnaires ont tenu bon et peuvent maintenant vendre leurs actions à plus du double du prix. Une belle façon de terminer l'année.