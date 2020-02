50.000 entreprises menacées par l'allongement des délais de paiement

En attendant, le SNI s’est penché sur les bilans financiers des entreprises compilés par Trends Business Information. Sur les quelque 439.000 comptes publiés en 2019, 121.247, soit plus d’un quart, ont enregistré une perte nette. En soi, ce n’est pas un drame. Par contre, si cette perte est combinée avec un très faible ratio de solvabilité, soit le rapport entre les fonds propres et le patrimoine général de l’entreprise, cela devient beaucoup plus problématique. Le ratio minimal se situe entre 25 et 40%. Or 54.890 entreprises affichent un ratio de solvabilité inférieur à 15%.