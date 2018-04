6,6 milliards d'impôt pour les sociétés du Bel 20

En 2017, les vingt sociétés composant l’indice Bel 20 ont totalisé pour 6,6 milliards d’euros d’impôt sur leurs résultats, au plus haut sur les six dernières années. Cela correspond à la hausse de leurs profits, mais reflète aussi un effet des réformes fiscales annoncées.

Ce montant marque une progression de 46% sur la charge d’impôt totale 2016 (4,54 milliards). C’est aussi son plus haut niveau sur les six dernières années, le précédent sommet depuis que L’Echo collecte ces chiffres remontant à 2014 avec 5,58 milliards. La raison principale renvoie à leurs résultats, qui se sont avérés les meilleurs depuis la crise financière de 2008 avec 22,2 milliards d’euros de bénéfices nets. L’accélération de la reprise économique se reflète donc également dans l’évolution des impôts payés.

Le taux d’imposition moyen a en revanche reculé en 2017, revenant à 21,1% après 25,4% en 2016. Il ne faut pas en déduire que les directions financières des vingt sociétés ont davantage recouru à l’ingénierie fiscale qu’avant, mais que l’analyse est devenue de plus en plus complexe.

L’impact des réformes fiscales à venir

Dans le même ordre d’idées, la réforme de l’Isoc annoncée en Belgique a elle aussi eu des effets, tantôt positifs, tantôt négatifs, sur les impôts différés de plusieurs autres sociétaires du Bel 20. On retiendra donc que les abaissements d’impôt prévus dans les trois pays, France, Belgique et Etats-Unis, ont exercé un effet sur les bilans fiscaux dès l’an dernier.

Premiers contributeurs

Cela précisé, ING a enregistré en 2017 la plus grande charge d’impôt parmi les vingt sociétés avec 2,28 milliards d’euros, devant AB InBev, 1,7 milliard, et KBC, un milliard. Colruyt, qui était jusqu’ici le champion de la stabilité avec un volume d’impôt très constant d’une année à l’autre, cède le témoin à bpost pour les trois derniers exercices. Proximus se distingue aussi par sa stabilité sur le long terme. Cette consistance dans la durée coïncide avec le caractère plus national des activités des sociétés concernées: le distributeur, l’opérateur postal et l’opérateur télécoms sont relativement plus concentrés sur la Belgique qu’une bonne partie de leurs collègues de l’indice. Pour la même raison, bpost se situe pile dans les clous du taux théorique de l’Isoc (33,99%) – mais ceci pourrait changer à l’avenir, compte tenu de ses récents investissements aux Etats-Unis (Radial) notamment.