60 % de faillites en plus? Vraiment?

La faillite, fléau ou source de renouveau?

Peut-être, mais pas par tous les moyens. Ainsi, le moratoire est une arme à double tranchant : imposé par le gouvernement belge en 2020, cet outil va très probablement sauver certaines entreprises, en leur donnant la bulle d’oxygène indispensable pour faire le gros dos, survivre et rebondir quand l’activité reprendra – le plus tôt possible.

Pour d’autres, déjà mal en point avant la pandémie, le moratoire sur les faillites ne sera qu’un acharnement thérapeutique et une souffrance inutilement prolongée. Une période d’incertitude supplémentaire pour l’entrepreneur, pour son personnel, ses sous-traitants et ses créanciers, qui aboutira, comme le prédit Atradius, à une fin inéluctable.

L’économie a ceci en commun avec la gestion forestière que par leur seule présence, certains spécimens trop vieux, trop fragilisés, trop malades nuisent à leurs voisins : ils leur font de l’ombre, ils risquent de les contaminer et ils les concurrencent dans leur quête de ressources en eau et en éléments nutritifs.

Titres et biais cognitifs

Annoncer « une hausse de 60 % des faillites » ne communique en réalité aucune information pertinente car il y manque un « détail » de poids : de quel niveau vient-on ? Ça s’appelle « l’effet de base » , phénomène bien connu des gestionnaires de fonds et autres analystes boursiers – et des traducteurs spécialisés, bien sûr. Reprenons les faits rapportés dans l’article.

Imaginons qu’il y ait eu 100 faillites en 2019. Si ce nombre chute de 30 % en 2020, ça fait 70 faillites en 2020. On annonce ensuite, pour 2021, un bond de 60 % par rapport au niveau de 2020 : 60 % de 70 = 42, soit 112 faillites en 2021. Autrement dit, de 2019 à 2021, le nombre de faillites est passé de 100 à 112. Soit une hausse de 12 % sur deux ans, ou encore 6 % par an. Ennuyeux, mais pas catastrophique ; en tout cas moins catastrophique que les 60 % annoncés. Notez qu’au total, cela revient à 100+70+112 = 282 faillites en trois ans.

Revoyons ce scénario de stabilité. En 2019 : 100 faillites. En 2020, 100 faillites. En 2021 : 100 faillites. Comptez avec moi : malgré une croissance de zéro, dont on aurait aimé se féliciter, on enregistre 300 faillites en trois ans. Au lieu de 282. Aïe. La stabilité serait donc pire qu'un bond de 60 % ?

Alors de ces deux hypothèses, quelle est la plus nuisible à l’économie ? Bien malin qui saura le dire. Ces entreprises qui vont tomber en faillite, quel est leur effectif ? Leur chiffre d’affaires ? Leur endettement auprès des banques et des fournisseurs ? S’agit-il de 100 caberdouches de village ? Ou de 100 entreprises industrielles occupant des milliers de travailleurs ? Nous n’en savons rien, et pour cause.