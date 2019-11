9.5 Ventures lève 25 millions en moins de sept mois

Implication

Dans ce cadre, 9.5 Ventures co-investit avec de grandes entreprises (à raison d’un euro pour un euro) et assure ensuite le coaching et l’accompagnement du dossier. Selon Pieter Van de Velde, general partner de 9.5 Ventures, " les CEO des grandes entreprises sont constamment à la recherche de nouvelles façons d’innover . La recherche nous montre pourtant que 75% de leurs initiatives en matière de corporate venturing connaissent l’échec…" Souvent par manque d’implication une fois le projet identifié.

Pour ses deux premières années d’existence, les premiers projets d’investissement de 9.5 Ventures portent leurs fruits. "The Park", une joint-venture lancée avec Telenet, propose des salles destinées aux jeux en réalité virtuelle (VR). Lancée en 2018 à Anvers, The Park a déjà attiré plus de 60.000 visiteurs sur quatre implantations et d’autres devraient suivre. The Park développe également ses propres jeux.