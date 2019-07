"A New-York, on a l'impression d'être au milieu du tournage d'un film" (Pascale Delcominette, CEO de WBI)

L’Echo vous emmène cet été à la découverte de villes du monde entier à travers les yeux de dirigeant(e)s d’entreprise en vue. Aujourd’hui, New York par Pascale Delcominette, CEO de WBI.

"New York est probablement la seule ville qui est mieux que sur les cartes postales." Cette déclaration d’amour (d’humour) de Milos Forman, le génial réalisateur de films comme "Hair" ou "Ragtime", Pascale Delcominette aurait pu la faire sienne. La CEO de Wallonie Bruxelles International (WBI) et de l’Agence wallonne à l’exportation et aux investissements étrangers (Awex) adore Big Apple, où en dehors de ses obligations professionnelles elle revient tous les deux ans, avec fidélité.

"New York concentre plusieurs villes en elle."

"C’est une ville unique, dit-elle. En réalité, New York concentre plusieurs villes en elle. à la fois démesurée avec ses gratte-ciel, ses quartiers d’affaires et cette vie qui grouille et semble ne jamais s’arrêter. Et sous la 13e rue, elle ressemble à un village avec ses quartiers plus calmes et plus ruraux. Elle est d’un cosmopolitisme incroyable, ce qui exerce une forte attraction sur moi. Il y a une énorme diversité de rencontres possibles."

C’est aussi un amour de jeunesse, si l’on peut dire. Elle a découvert la ville en 1989, à l’âge de 21 ans, lors d’une visite à une amie qui passait sa seconde rhétorique dans la région. "C’était magique, se souvient-elle. On avait l’impression d’être au milieu d’un tournage de film."

Ce qu’elle n’aime pas Les odeurs par forte chaleur. "En été, quand il fait très chaud, les odeurs dans la ville peuvent être insupportables." Le temps de table réduit. "A New York, on ne prend pas suffisamment le temps de manger. On vous dessert très vite la table. C’est dommage." Ce qu’elle aime Les drugstores. "J’adore m’y balader. Je vous citerai par exemple ceux de la chaîne Duane Reade. On y trouve de tout." Le cosmopolitisme. "J’apprécie cette diversité, c’est un peu comme à Bruxelles. On peut parler à tout le monde." Les bonnes adresses La pizzeria Grimaldi. Elle est située à Brooklyn. "On y est comme dans un film. C’est typique de l’immigration italienne aux States." La "Magnolia Bakery". Cette pâtisserie propose les meilleurs cup cakes.

Elle y est retournée à deux reprises pour raisons professionnelles, puis à partir de 2010 à ce rythme bisannuel côté vie privée. Les grands musées font partie de ses visites favorites. Le Museum of Modern Art (Moma) est un de ces lieux qu’elle juge incontournables, de même que le Mémorial du 11 septembre: "Grandiose, magnifique, très émouvant, une réussite à la fois comme symbole et au plan architectural."

À pied, en courant ou en bus

"New York est une cité où l’on marche énormément." Elle y a multiplié les balades à pied, en jogging ou en bus. Tout en étendant progressivement son aire d’exploration vers Brooklyn, où elle a repéré un super-logement via la plateforme Airbnb.

Le quartier commerçant un rien branché de MeatPacking jalonne ses promenades, de même que Soho et Greenwich Village. Si elle devait épingler un de ces lieux en particulier, ce serait High Line, "cette sorte de Ravel urbain taillé sur d’anciennes voies d’un chemin de fer aérien où l’on croise aussi bien des New-Yorkais que des touristes, et qui offre une vue incroyable sur un quartier anciennement industriel".

À Brooklyn, lors de sa dernière visite, elle a eu un coup de cœur pour Dumbo, alias Down Under the Manhattan Bridge Overpass. On y trouve des logements bâtis sur d’anciens entrepôts, ce qui confirme, si besoin était, que l’administratrice générale de WBI a décidément un faible pour les lofts.

Fan de David Bowie, elle ne manque pas non plus une occasion d’aller traîner du côté de Lafayette Street, à NoLiTa, là où vivait le chanteur. Elle cultive aussi son identité wallonne en se rendant à Battery Park, où est érigée une stèle commémorative en l’honneur des colons wallons de l’époque de Pierre Minuit, l’homme qui avait acheté l’île de Manhattan aux Indiens au XVIe siècle…

Cookies, gospel et "Empire State of Mind"

Au rayon gourmand, si elle confesse un faible pour la pizzeria Grimaldi à Brooklyn ou la pâtisserie Magnolia à Greenwich, Pascale Delcominette a aussi craqué pour une étrange spécialité proposée par Cookie Do, un établissement situé au sud de Washington Square. Celui-ci vend de la pâte à cookies crue, comme si c’était de la crème glacée! Il paraît que les amateurs – dont elle – acceptent de faire la file plus d’une heure pour pouvoir goûter cette friandise…

S’il fallait traduire New York en chanson, elle citerait "Empire State of Mind", par Alicia Keys. En série, ce serait "Friends", pour sa description de Brooklyn. Et en roman? "Un concours de circonstance", d’Amy Waldman et "Le Prince des marées" de Pat Conroy. Elle apprécie également l’écrivain Philip Roth et les films de Woody Allen. Elle s’est offert un passage un dimanche dans Harlem, où elle a assisté avec ses enfants à une messe chantée en gospel. "Ils étaient fascinés de voir qu’une célébration religieuse puisse être aussi gaie et souriante."

Marchés de niche

"C’est une ville de tendances et d’inspiration."

Côté boulot, New York représente à ses yeux l’approche des niches d’activité. "Nous cherchons à identifier pour nos exportateurs des portes d’entrée dans des marchés de niche là-bas, dans les secteurs de l’agroalimentaire, des sciences de la vie, de la mode et du design, ou encore dans l’univers des start-ups technologiques. On a récemment renforcé notre poste new-yorkais, en ajoutant à notre conseiller éco-commercial local un chargé de mission, avec pour objectif de développer aussi l’aspect culturel et académique à côté de l’économique."

En septembre prochain, son équipe partira à Big Apple pour participer à la Semaine du textile sous l’enseigne "Wallonia Brussels Design Mode". Et puis dans deux ans, la cité est inscrite à l’agenda d’une grande mission princière. Pascale Delcominette en fera partie, évidemment.