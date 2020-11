Ackermans & van Haaren redresse quelque peu la barre

Impact Covid "très limité" pour CFE

La deuxième vague du coronavirus et les mesures de quarantaine qui s’ensuivent "pourraient affecter l’activité au quatrième trimestre.", Mais "CFE Contracting (qui comprend les activités 'Construction, Multitechniques et Rail, et Promotion immobilière', NDLR) s’attend toutefois à un impact nettement plus limité qu’au printemps 2020".