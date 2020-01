Aider les PME à passer à la vitesse supérieure

EIC Accelerator est doté d’une enveloppe globale de plus de 1,8 milliard d’euros , dont 654 millions pour l’année 2020. Afin de bénéficier de cet appui considérable, les entreprises doivent passer un processus de sélection des plus rigoureux, puisque seuls 75 projets ont été retenus sur les quelque 3.000 dossiers introduits.

Ambitions internationales

Parmi les critères pris en compte, il faut disposer d’un projet innovant, proche de la commercialisation, et nourrir des ambitions internationales. Or l’ambition, ce n’est pas ce qui manque chez Michel Delanaye: "Grâce au coup de pouce européen, nous allons pouvoir doubler la taille de notre équipe, actuellement de 5 personnes, et ramener le délai de mise sur le marché de 4 à 2 ans. Nous allons pouvoir tester le prototype sur le terrain, discuter avec les réseaux de distribution et industrialiser le produit." A terme, son objectif est de fonctionner d’ici 4 ou 5 ans avec une équipe de 80 à 100 personnes.