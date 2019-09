Alan, le trublion digital de l'assurance, débarque en Belgique

La start-up française est l’une des entreprises les plus prometteuses de l’Hexagone en matière d’assurance et d’e-santé. Après des levées de fonds impressionnantes, elle vise l’international avec, pour première cible, la Belgique.

Simplicité et digital, voilà les maîtres mots de la start-up qui veut révolutionner le secteur de l’assurance santé. Avec 37.500 assurés et 2.850 entreprises dans son giron sur le territoire français , Alan est en passe d’y arriver chez nos voisins français. Mais la réussite de la start-up parisienne passe par une expansion internationale et la première étape sur la route de leur réussite internationale se trouve chez nous: " Depuis la création d’Alan, notre ambition est de créer un champion européen, car la santé n’est pas une question de frontières. Le marché français est immense, mais cela a toujours été dans nos objectifs de rapidement nous étendre à l’international. La Belgique est l’un de nos deux premiers pays à l’international et nous sommes très excités à l’idée de nous y lancer. Notre ambition est de venir y offrir une alternative réelle aux offres existantes ", explique Augustin Mine, qui est en charge de l’expansion internationale chez Alan.

Une assurance 100% digitale

Pour asseoir sa légitimité et se faire la main outre-Quiévrain, Alan a d’abord visé les entreprises et leurs employés.

L’alternative que propose la start-up est avant tout une expérience inhabituelle pour le futur assuré. Une inscription en 5 minutes, une couverture santé complète et accessible en deux clics via une application ou leur site, pas de paperasse, bref le combo gagnant de l’acteur digital qui vient donner un grand coup dans la fourmilière d’un secteur sclérosé par des années de courtage à l’ancienne. Pour asseoir sa légitimité et se faire la main outre-Quiévrain, Alan a d’abord visé les entreprises et leurs employés. Visiblement, la stratégie pour le marché belge n’est pas encore arrêtée, l’approche n’est pas encore précisée et "les produits exacts qui seront proposés restent à définir".