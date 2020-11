Alliance de personnalités flamandes pour aider les entreprises belges

En Belgique, par contre , le phénomène est anecdotique , pour ne pas dire inexistant. Mais il y a des exceptions avec les footballeurs Tom De Sutter et Nicolas Lombaerts , qui ont investi dans le fonds Vectis, ou avec Wouter Vandenhaute (le patron du RSC Anderlecht) et son acolyte Erik Watté , de la maison de production Woestijnvis, qui ont injecté des capitaux dans le fonds de capital-risque Hummingbird.

Intervenir via des prises de participation

Désormais, l'acteur et présentateur bien connu du nord du pays, Tom Waes, figure, lui aussi, sur la liste. Ce "BV" (ou "Bekende Vlaming", soit "flamand connu"), qui s'est fait connaître des francophones avec la série Undercover, vient de monter à bord du dernier fonds de la société d'investissement anversoise CIM Capital. Et il s'y retrouve en bonne compagnie aux côtés de Marc Coucke, Jos Delcroix (géant du pneu automobile Deldo), Jan Boone (Lotus Bakeries), Mark Leysen (courtier d'assurance Vanbreda Risk and Benefits) et des sociétés publiques d'investissement SPFI et PMV.