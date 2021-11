Alliance de poids dans l'aide au développement rural en Inde

Lancé par l'anversois Incofin, l'India Progress Fund entend soutenir les start-ups à impact de la finance et l'agroalimentaire en Inde. Trois investissements sont déjà à noter.

L'investisseur à impact anversois Incofin, fondé en 2001 et au milliard d'euros d'actifs sous gestion à ce jour, annonçait il y a quelques mois avoir levé plus de 50 millions d'euros lors d'un premier tour de table pour un nouveau fonds de soutien au développement rural en Inde.

A la manœuvre? Des investisseurs belges tels que le familly office de la famille Colruyt (Korys), la société belge d'investissement pour les pays en développement (BIO) et le fonds philanthropique Manickam (géré par la Fondation Roi Baudouin) d'aide aux victimes de maladies taboues et groupes défavorisés, mais aussi la filiale de l'Agence Française de Développement Proparco et son homologue britannique qu'est la CDC.

Et ce, dans l'idée de s'attaquer à un paradoxe. "Avec une population jeune, dynamique et entreprenante, l'Inde a la réputation d'être une économie émergente offrant des opportunités d'investissement prometteuses. Pour autant, le pays est aussi confronté à de nombreux défis, tels que les inégalités, le manque de chaînes d'approvisionnement bien organisées et l'accès aux capitaux".

C'est là qu'intervient l'India Progress Fund (IPF), de son petit nom, qui entend changer la donne en proposant aux entrepreneurs prometteurs locaux des capitaux, des conseils et un accès à un réseau mondial. Et compte pour ce faire se concentrer sur les secteurs de l'inclusion financière et de l'agro-alimentaire, qui présentent les plus grandes perspectives d'impact social en Inde.

Trois soutiens

L'on apprend désormais que trois investissements ont été réalisés du côté de l'application SuperZop, qui met en relation directe restaurateurs et agriculteurs, de la plateforme multiservices Unnati (facilités de crédit, sécurisation des semences et engrais à prix avantageux, recherche d'acheteurs...) - dont le modèle n'est pas rappeler l'agritech indienne, elle aussi, DeHaat récemment soutenue par Sofina -, et, enfin, de la société financière Namdev Finvest, qui s'attèle à combler le déficit de financement auquel sont confrontés les micro-entrepreneurs et les PME dans les régions reculées.