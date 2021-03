Ancienneté et même entreprise

Le même employeur

Le secteur télécommunication

Après plusieurs contacts et interviews, une société belge du groupe lui propose les mêmes fonctions à exercer en Belgique. Quelques mois plus tard, il accepte et signe un contrat de travail par lequel il s’engage à respecter une clause de confidentialité applicable vis-à-vis de son nouvel employeur, de la maison-mère et des différents sièges d’exploitation du groupe. La loi applicable choisie est celle de la Belgique et il est fait référence aux lois étrangères et internationales applicables au groupe.