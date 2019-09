Après Chicago, l'agence wallonne Dogstudio s'attaque à Mexico

La ville n’a forcément pas été choisie au hasard. Selon Gilles Bazelaire, le CEO de Superdog et cofondateur de Dogstudio, le potentiel de croissance y est très important. " Je fais régulièrement des missions économiques. J’ai participé à la dernière au Mexique et j’ai vraiment repéré tout le potentiel qu’il y avait là-bas ", explique le patron qui suit de près l’évolution du pays depuis déjà plusieurs années. " Je m’y suis rendu il y a trois ans mais le marché n’était pas encore prêt. Aujourd’hui, on voit des entreprises comparables à Dogstudio qui ont explosé, en passant d’une vingtaine à 170 travailleurs ", glisse encore le patron, également à l’origine du KIKK festival à Namur.

Une licorne comme client

Tout comme son implantation américaine, le nouveau bureau de Mexico devrait garder une taille modeste, en tout cas dans un premier temps. "Actuellement à Chicago, nous sommes trois et bientôt quatre. À Mexico, nous allons débuter avec une personne et Gilles qui fera les aller-retours pour jouer son rôle d’associé. C’est suffisant. Il y a énormément d’échanges qui se font avec la Belgique et la partie créative ne doit pas nécessairement se faire sur place", glisse encore le responsable de l’implantation américaine. Travailler en étroite collaboration avec le QG namurois permet d’ailleurs d’obtenir une belle efficacité. "On peut jouer avec le décalage horaire entre nos deux sites et faire des journées de 20h. Lorsqu’un client à une demande aux Etats-Unis, on parvient habituellement à lui faire un retour pour le lendemain matin", glisse encore le patron.