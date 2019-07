Après une âpre bagarre, Wilink sort ses billes de Century 21 sur un accord

A la fin du jour, les parties ont enterré la hache de guerre. Le groupe de courtage en solutions financières spécialisées Wilink vient de sortir du capital de Century 21, actif dans le courtage immobilier en Belgique. Les parties, qui n’ont pas souhaité s’étendre sur les détails de cette paix des braves, nous ont confirmé que les actionnaires de Century 21 avaient racheté les 35% que Wilink possédait dans Century 21 depuis l’été 2017 . In fine, l’idylle entre les parties n’aura pas duré deux étés.

Le conflit entre actionnaires avait éclaté dans le courant du mois de décembre 2018 lorsque Wilink, défendu par Olivier Clevenbergh et Michel Caluwaerts, s’était présentée devant le tribunal de l’entreprise de Nivelles pour demander la désignation d’un administrateur provisoire pour prendre en main la gestion de Century 21. On l’a dit, c’est dans le courant de l’été 2017 que Wilink était entré dans le capital d’Avana Capital Investments, la société qui détient Century 21.

A ce moment, la société comptait 177 agences et près de 1.000 collaborateur s, essentiellement un réseau de franchisés. Si les parties n’ont pas souhaité donner les détails financiers de l’accord, rappelons que Wilink, par une convention du 16 juin 2017, avait mis 770.000 euros sur la table pour mettre la main sur les 35% d’Avana Capital Investments. Dans la foulée, Wilink avait consenti un prêt de 2,4 millions d’euros afin d’assurer le développement du réseau de Century 21.

Différence de vues

Un an après être entré dans le capital, Wilink a constaté des irrégularités dans la gestion de la société. Lors des plaidoiries qui s’étaient tenues à la fin du mois de février devant le tribunal de l’entreprise de Nivelles, les avocats de Wilink avaient expliqué que les administrateurs avaient constaté des pertes importantes, à contrebalancer avec des rentrées trop faibles et des charges trop élevées. À partir de ce moment, la situation s’est cristallisée et les relations se sont tendues entre les actionnaires.