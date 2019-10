Ardent a signé une paix des braves avec Rocoluc

Alors qu’il a obtenu au Conseil d’État l’annulation des licences en ligne de plusieurs autres opérateurs de jeux de hasard, l’exploitant de salles de jeux Rocoluc a abandonné les actions qu’il avait intentées devant la même instance contre différentes sociétés du Groupe Ardent: Gambling Management, Circus Belgium et le Casino de Spa. Plutôt que de se désister, Rocoluc a omis de s’acquitter des droits de rôle dans les quatre requêtes en annulation qui visaient ces trois filiales d’Ardent, ce qui a automatiquement entraîné le retrait de ces actions. Pourtant, pas plus tard qu’il y a un mois, le même Rocoluc avait par exemple obtenu l’annulation des licences A + (casino en ligne) et FA + (paris en ligne) de Casino Austria-Viage, c’est-à-dire du Casino de Bruxelles. Auparavant, il s’en était pris entre autres à Betfirst (Sagevas) et au Casino de Knokke. Rocoluc se base, pour rappel, sur un arrêt de la Cour constitutionnelle qui a décrété qu’il est illégal d’utiliser un seul URL et un seul nom de domaine pour accéder, sur internet, à différentes classes de jeux, tels que la roulette, les jeux de dés, les paris sportifs, etc. Comment se fait-il que Rocoluc ait été jusqu’au bout dans le cas de Viage, mais ait laissé tomber contre Ardent?