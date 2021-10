Asit Biotech et son ancien CEO s'affrontent en justice

Asit Biotech et son ancien CEO, Thierry Legon, n'ont pas trouvé d'accord sur les indemnités de départ de ce dernier suite à son licenciement.

Asit Biotech et son ancien CEO, Thierry Legon , se sont retrouvés jeudi matin devant le tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles afin de s'expliquer sur les indemnités réclamées par Thierry Legon à la biotech à la suite de son éviction en décembre 2018 . Ce dernier, défendu par Henri Culot et Olivier Mareschal (Prioux Culot & Partners), réclame aujourd'hui 865.000 euros .

Dans le courant du mois de décembre 2018, à l'occasion d'une assemblée des actonnaires d'Asit Biotech, Thierry Legon est démis de sa fonction d'administrateur. Et même si un communiqué de presse diffusé dans la foulée tient à remercier celui-ci, c'est une différence de stratégie qui amènera l'assemblée à prendre cette décision. Au début de l'année 2019, Thierry Legon sera également démis de son poste d'administrateur-délégué en charge de la gestion journalière de la société active, entre autres, dans le traitement par immunothérapie des allergènes aux pollens de graminées.

Faute d'avoir pu trouver un accord, l'ancien CEO d'Asit Biotech a lancé une citation contre la société en réclamant les indemnités de rupture auxquelles il estime avoir droit. En prenant compte des rémunérations fixes et variables, le montant réclamé est de 865.000 euros, un montant non négligeable quand on sait qu'Asit Biotech a récemment dû passer par la case de la réorganisation judiciaire (PRJ).