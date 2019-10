"Aujourd'hui, les caisses sont vides pour certaines aides aux entreprises" (Pierre-Frédéric Nyst, UCM)

À la tête de l’Union des Classes Moyennes (UCM), Pierre-Frédéric Nyst veille au grain. Comme tout président d’une organisation de lobbying, il a passé au crible la déclaration de politique régionale wallonne et bruxelloise. Il ne tire pas encore la sonnette d’alarme, mais il fait part de certaines de ses inquiétudes, spécialement pour la Wallonie où le gouvernement Di Rupo s’est installé il y a quelques semaines.

Avant de plonger dans les dossiers, la première question est assez naïve. Dans quel état d’esprit se trouve le patron d’entreprise?

Il a des points d’interrogations. Il n’était pas si mal que cela sous l’ancienne législature. Il y a eu des signaux positifs. Aujourd’hui, il s’inquiète par rapport à l’absence de gouvernement fédéral. Il estime que le politique doit trouver une solution pour gérer le pays. On a besoin d’un cap. Il faut rassurer les patrons. Prenons la mesure zéro cotisation patronale sur le premier employé. Cette mesure s’arrête le 31 décembre 2020. Il faut un gouvernement pour la prolonger.

Qu’est ce qui est le plus urgent?

Le plus urgent est d’aider et accompagner les dirigeants de PME dans le développement de leurs activités. Il faut faire en sorte que la législation soit favorable au tissu économique qui est majoritairement composé d’indépendants et de PME. Nous voulons vraiment mettre l’accent sur les PME. Les PME, ce sont des sociétés qui engagent, ce sont des structures qui ne se délocalisent pas. Neuf sociétés sur dix sont des PME. En Wallonie entre 8 et 9 personnes en moyenne sont engagées dans les PME par rapport à 11 personnes en Flandre. Nous souhaitons avoir une administration qui n’est plus dans le contrôle et qui retrousse ses manches pour aider les entreprises à se développer. Il faut une administration partenaire de l’entrepreneuriat et pas une administration exclusivement contrôleuse et sanctionnatrice.

"Aujourd’hui, pour certaines aides aux entreprises, on constate qu’il n’y a plus de budget. Il y a des dossiers qui ne sont plus traités."

Cette différence entre le taux d’emploi dans les PME wallonnes et flamandes est mise en avant depuis plusieurs années. En Wallonie, les derniers gouvernements ont travaillé sur les aides aux entreprises. Ce gap reste pourtant toujours le même. Pourquoi?

Il y a effectivement des mesures tant fédérales que régionales dans l’accompagnement qui ont été prises. Mais on doit faire connaître ces aides. Il faut aussi que le traitement des dossiers soit efficace. Mais ce n’est pas tout! Il faut qu’il y ait un budget. Aujourd’hui, pour certaines aides aux entreprises, on constate qu’il n’y a plus de budget. Il y a des dossiers qui ne sont plus traités. C’est le cas pour les aides à l’emploi Sesam. Les aides Airbag qui doivent aider un indépendant complémentaire à devenir un indépendant à titre principal sont aussi touchées. Aujourd’hui, les caisses sont vides pour certaines aides aux entreprises. C’est peut-être dû à une mauvaise évaluation des budgets ou à un trop grand succès. Mais les faits sont là! Il n’y a plus de budget pour octroyer ces aides.

Les budgets wallons ne sont pas toujours extensibles…

Je peux comprendre qu’on travaille dans des enveloppes fermées. Mais un dirigeant d’entreprise doit être rassuré et avoir tous les éléments pour prendre la bonne décision en tant que gestionnaire d’entreprise. Si on lui dit qu’on ne sait pas si on va lui accorder une aide, si on lui dit qu’il peut engager et qu’on verra après pour l’aide… Eh bien, pour le patron, c’est une décision d’engagement qui est impossible à prendre. On crée un effet pervers. Elio Di Rupo (le ministre-président du gouvernement wallon, NDLR) a souligné à l’AG de l’UWE mercredi qu’il y avait 110 aides aux entreprises. Il dit qu’il faut les évaluer et éviter les effets d’aubaine. Je suis d’accord. Il faut que ne soient éligibles que les entreprises qui en ont réellement besoin.

Il est question de conditionner les aides à des critères environnementaux. Qu’en pensez-vous?

C’est très à la mode. Si c’est conditionné à de la création d’emploi, on peut en parler de façon plus sereine. Mais si ces aides sont uniquement conditionnées au développement d’une économie verte, au développement durable et à l’économie circulaire, on va avoir des difficultés chez nous. On représente 37 fédérations (horeca, coiffeurs), soit 27.000 membres, 130.000 clients et 200.000 salariés (via le secrétariat social). À nos yeux, celui qui a besoin d’aide pour maintenir son emploi est autant éligible aux aides que celui qui s’oriente vers le développement durable et l’économie circulaire. Il faudra être vigilant!

"Les PME sont plus vertes que les grandes entreprises. Mais je reconnais que la reconversion est beaucoup plus lourde dans les grandes entreprises."

Ce virage vers l’économie plus durable fait débat. On l’a vu avec le discours de Jacques Crahay, le patron de l’UWE.

Oui, cela fait débat. Ce virage est inévitable. Mais les PME ont déjà fait beaucoup. Par rapport au pré carré d’une grande entreprise, le curseur bouge plus vite dans les petites entreprises. Les PME sont plus vertes que les grandes entreprises. Mais je reconnais que la reconversion est beaucoup plus lourde dans les grandes entreprises.

Que pensez-vous du débat lancé par Jacques Crahay? Visiblement, le sujet crispe…

Le débat au sein de l’UWE doit rester au sein de l’UWE. Nous n’allons pas donner notre avis sur la façon dont cela se passe dans d’autres organisations. Par contre, le message de Jacques Crahay par rapport à l’écologie est tout à fait audible. Dans les PME, on prône le circuit court. Il faut travailler en B2B, faire du business entre nous, entre Wallons.

Vue en plein écran ©BELGA

Il faut privilégier le Wallon…

Dans la DPR wallonne, un des éléments positifs, c’est la simplification administrative. Elle comprend l’accès aux marchés publics pour les PME. Il faut faire du B2B wallon. Le Wallon doit faire connaître ses produits et l’administration doit les encourager.

Pour revenir aux aides aux entreprises (tant à Bruxelles qu’en Wallonie) et aux critères environnementaux, que demandez-vous aux gouvernements?

Il ne faut pas se canaliser exclusivement sur le développement durable. Prenez le secteur de l’horeca. Pour lui, faire du développement durable n’est pas aussi évident que dans le transport où il suffit de changer la flotte. Mais cela se fait quand même avec la gestion des déchets par exemple. La transition écologique, c’est chacun à son rythme. C’est fondamental. Personne ne doit rester au bord du chemin. Il faut arrêter de culpabiliser les gens. Par ailleurs, il ne faut pas oublier que les plus petites entreprises sont actives par nature dans une économie tournée vers les circuits courts, même si elles ne sont pas dans des activités vertes.

"Le seul chiffre qu’il y a dans la Déclaration de Politique Générale, ce sont les 4.000 kilomètres de haies."

Mais les budgets ne sont pas extensibles. Un gouvernement doit bien un jour ou l’autre être sélectif.

Oui, mais si vous prenez la déclaration de politique régionale de la Wallonie, le problème, c’est le chapitre 26 sur le budget et la fiscalité. Il y a 6 lignes. Il manque des chiffres. Le seul chiffre qu’il y a dans la DPR, ce sont les 4.000 kilomètres de haies. Il y a un report de l’équilibre à 2024 et Willy Borsus nous dit qu’il n’y aura pas de nouvelles taxes. Nous prenons note du fait qu’il n’y aura pas de nouvelles taxes. Mais cela ne veut pas dire qu’on ne va pas toucher aux taxes existantes. À mes yeux, vu le contexte budgétaire, cela va être impossible qu’il n’y ait pas de nouvelles taxes en Wallonie.

La DPR wallonne met en avant la lutte contre la discrimination à l’embauche via l’envoi de CV anonymes. Qu’en pense l’UCM?

C’est très négatif. On risque d’inonder les employeurs de faux CV et de faux candidats. On va essayer de coincer les employeurs qui ont la tête dans le guidon. Je ne dis pas qu’ils sont tous irréprochables.

Mais si on essaie de les coincer, c’est qu’il y a un problème.

Je ne suis pas d’accord. Bruxelles avait initié ce système et les résultats sont ridicules. Il y a eu 12 dossiers traités par l’administration en 2018 sur l’ensemble des 35.000 employeurs et aucun dossier n’a donné une suite pénale. Il faut arrêter de présumer que l’employeur est un délinquant potentiel. C’est comme si on allait faire des fausses offres d’emploi au Forem. Le demandeur d’emploi qui refuse l’offre se verrait retirer ses allocations de chômage. Croyez-vous que la Wallonie puisse se permettre cela? Il faut arrêter de fliquer les gens comme il faut arrêter d’avoir une administration fiscale qui flique les petits comme la pizzeria du coin. Ce n’est pas la pizzeria qui va redresser la Wallonie.