AvH distribuera un dividende 2019 en fin d'année

AvH courbe l'échine au 1er semestre avec un bénéfice divisé par deux, mais trouve plusieurs motifs de confiance et table sur une meilleure fin d'année.

Au premier semestre, le holding anversois Ackermans & van Haaren (AvH) a vu son bénéfice net fondre à 56,3 millions d'euros, contre 212,9 millions un an plus tôt. Ce dernier résultat avait été dopé par une plus-value exceptionnelle de 108,9 millions sur la cession de Residalya. Le groupe juge donc plus pertinente la comparaison avec sa performance d'il y a un an sans cet exceptionnel, soit 104 millions d'euros.

Le conseil tiendra une assemblée générale extraordinaire en décembre prochain, où il proposera de distribuer un dividende de 2,32 euros par action.

La division par deux de son profit net n'altère nullement la confiance d'AvH dans ses résultats sur l'exercice entier, après avoir opposé une résistance honorable à l'impact de la pandémie sur les six premiers mois. "Sur la base des éléments actuels, le conseil d'administration d'AvH s'attend à une nette amélioration des résultats au deuxième semestre par rapport au premier, et donc à un résultat net appréciable pour l'ensemble de l'exercice 2020", écrit-il dans le communiqué.

Autre signe de sa confiance: alors que, conformément à la recommandation faite par la Banque centrale européenne, il n'a pas distribué de dividende au titre de 2019 jusqu'ici, le conseil tiendra une assemblée générale extraordinaire en décembre prochain, où il proposera de distribuer malgré tout un dividende de 2,32 euros par action.

Un record chez DME

Sur les six premiers mois, la période "la plus volatile que l'économie mondiale ait connue depuis la Seconde Gierre mondiale", le holding a tout de même enregistré de belles évolutions dans deux de ses cinq segments d'activité.

105,39 euros Les fonds propres d'AvH se sont établis à 105,39 euros par action fin juin, contre 104,32 fin décembre 2019.

Le carnet de commandes du groupe de dragage DME a atteint un niveau record à 4,3 milliards d'euros. Quant aux banques Delen Private et J. Van Breda, elles ont vu leurs clients leur confier 2 milliards d'euros d'actifs supplémentaires sous gestion. Leurs avoirs cumulés se sont redressés au deuxième trimestre après un fléchissement au premier, pour totaliser 49,8 milliards à fin juin, contre 45,8 milliards à fin mars et 51,9 milliards à fin décembre 2019. Et la contribution des deux banques au résultat net d'AvH a progressé à 61,6 millions d'euros, contre 58,2 millions au premier semestre 2019.

La pandémie a néanmoins eu un impact significatif sur les résultats d'une série de sociétés du holding, ce qui explique la contraction du résultat net consolidé. Les fonds propres d'AvH ont toutefois légèrement augmenté sur la période pour atteindre 3,489 milliards d'euros, soit 105,39 euros par action, contre 3,456 milliards et 104,32 euros respectivement fin 2019. Sa trésorerie nette s'est établie à 201 millions d'euros fin juin, contre 267 millions au 31 décembre.

58 millions d'euros d'investissements

Le groupe a continué d'investir malgré la crise. Il a déboursé 58 millions d'euros sur les six mois. Il a relevé sa participation dans le groupe de construction CFE de 0,94% et dans la société de plantations Sipef de 2,35%. Il a repris avec Sipef une participation de 52% dans Verdant Bioscience. Et il a investi dans quelques sociétés prometteuses dans la biotechnologie et la technologie: Biotalys, MRM Health et OncoDNA en Belgique, Medikabazaar en Inde.