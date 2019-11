B-Hive tourne la page fintech et passe à l'IA

Lancée il y a trois ans notamment pour développer le réflexe digital dans le secteur financier belge, la plateforme B-Hive n’a plus de raison d’être aujourd’hui. La coopérative va être prochainement liquidée. Une autre structure va par contre mise en place dans la foulée, qui sera centrée sur la cybersécurité et sur l’intelligence artificielle.

La décision doit encore être actée officiellement lors d’une prochaine assemblée mais, dans les faits, elle est déjà prise. B-Hive, la plateforme fintech belge, va être liquidée dans sa forme actuelle pour renaître dans la foulée avec de nouveaux actionnaires et une nouvelle mission.

"Ce sera une nouvelle structure, avec un nouvel actionnariat, centrée sur la cybersécurité et l’intelligence artificielle." Wim De Waele

Depuis sa création il y a trois ans par Wim De Waele (Real Software, iMinds) et Jürgen Ingels (Clear2Pay, NG Data, SmartFin Capital), initialement sous le nom Eggsplore, B-Hive s’est employée à développer le réflexe digital dans le secteur financier belge et à faire exister Bruxelles et la Belgique sur la carte internationale de la fintech.

La plateforme a reçu en ce sens 2 millions d’euros de la part des autorités fédérales (via la SFPI), début 2017. Des moyens venus s’ajouter aux 3,2 millions d’euros injectés par les actionnaires de la plateforme, parmi lesquels les banques et les grands assureurs belges mais aussi les fournisseurs d’infrastructures et de services financiers, les Euroclear, Swift et autres Isabel.

Plus de raison d’être

Mais aujourd’hui, cette mission est dépassée. Les liens entre acteurs classiques et start-ups se sont noués et développés et le digital est désormais au cœur de toutes les stratégies. La matière est même devenue hautement concurrentielle.

Plus personne n’a envie de partager son expertise numérique sur une plateforme commune, sauf pour des projets d’infrastructures qui intéresse tout un secteur, comme celui de numériser la carte verte en assurance auto par exemple (digital green card). B-Hive a conçu un pilote en la matière, qui devrait être transféré prochainement à la fédération sectorielle, Assuralia.

Projets communs portés par Febelfin

Du côté des banques aussi, on a des projets communs qui sont désormais portés par Febelfin, comme celui d’un registre commun d’informations censé simplifier l’identification des clients et du coup réduire les risques de blanchiment d’argent.

Si les banques et compagnies d’assurances couvent jalousement leur stratégie numérique ou développent des outils sectoriels, alors B-Hive n’a en effet plus vraiment de raison d’être. D’autant moins que ses moyens financiers ont été consommés. Du coup, la coopérative actuelle sera bientôt liquidée et une nouvelle structure sera mise en place, centrée sur la cybersécurité et l’intelligence artificielle, comme l’annonçait Datanews ce lundi.