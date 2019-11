BNPP Fortis a fait perdre des marchés à une société belge active en Algérie

Bedelco, une société belge qui fournissait des pneus à l’armée algérienne, a obtenu gain de cause en justice contre BNP Paribas. La banque, en refusant une lettre de crédit, a nui à la société.

Bedelco, une société belge active dans le commerce de pneus à destination des engins de chantier et des avions vient de gagner une belle bataille symbolique contre BNP Paribas Fortis. Un arrêt récent de la cour d’appel de Liège vient de reconnaître que le comportement de la banque a débouché sur un "blacklistage" de la société présente en Algérie, une situation de fait ayant entraîné la perte de toute une série de marchés publics. Bedelco, défendu par Philippe Destrée et Robert Wtterwulghe, demandait plus de 30 millions d’euros en réparation des dommages invoqués. La cour d’appel n’a pas suivi la société dans ces modes de calcul et les juges ont ordonné la désignation d’un expert pour refaire une évaluation des dommages.

Après plusieurs années de travail de mise en place, Bedelco avait réussi à décrocher une série de contrats afin de fournir des pneus d’avions au ministère de la Défense algérien. Alors que les grosses commandes commençaient à affluer à l’automne 2014, BNP Paribas Fortis, le partenaire habituel de Bedelco, a refusé de notifier des lettres de crédit permettant de financer les achats.

Rupture de confiance

Après différents échanges entre parties, la banque a fini par expliquer qu’elle se réservait le droit "d’adopter une position prudente, notamment dès qu’une transaction concerne de l’équipement militaire ou à usage militaire et d’examiner son intervention dans de telles transactions au cas par cas". En outre, la banque, pour justifier son comportement, a également évoqué le caractère évolutif de ses règles de compliance.

"La banque est condamnée du début à la fin, mais ça me fait une belle jambe." Bernard Delhez Gérant de Bedelco

Dans l’arrêt rendu le 16 octobre dernier, les juges estiment que la décision prise par la banque de refuser de notifier le crédit documentaire a perturbé la relation de confiance qui pouvait exister entre Beldelco et le ministère de la défense algérien. Plus loin, la cour d’appel précise que le préjudice subi par Bedelco est la conséquence du triple manquement de la banque; à savoir, le refus de notifier le crédit documentaire dans le cadre de l’exécution du marché, la non-communication de l’évolution des règles de compliance à Bedelco et le discrédit créé à l’égard de Bedelco.

La société, on l’a dit, réclamait entre autres des dédommagements pour la perte d’un marché précis et pour la perte d’une chance d’obtenir des contrats pendant une période de quatre années débutant en octobre 2014. Sur le montant des dommages, la cour a jugé utile de désigner un expert qui sera chargé de l’établir.

"J’ai vécu quatre années d’enfer et de pressions. Quand on s’engage contre un système, vous devenez la bête à abattre." Bernard Delhez

"Je suis content de cet arrêt, la banque est condamnée du début à la fin, mais ça me fait une belle jambe. J’ai vécu quatre années d’enfer et de pressions. Quand on s’engage contre un système, vous devenez la bête à abattre", nous a déclaré Bernard Delhez, le gérant de Bedelco. "Ce qui m’intéresse aujourd’hui, c’est de réaliser une entreprise et des activités qui sont le fruit de ma stratégie", a-t-il conclu.