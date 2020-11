Ballon d'oxygène en vue pour le commerce "non-essentiel"

Priorité sera donnée aux produits liés à la Saint-Nicolas et à Noël. "Nous voyons la pression s'accroître et avons dès lors décidé de ne plus organiser de promotions. Nous observons que l'impact est tout particulièrement important en Belgique, où les mesures sanitaires sont plus sévères, encourageant encore un peu plus le besoin de faire des achats en ligne. Et cette demande accrue des clients exerce une pression intense sur les circuits logistiques", explique Tamara Vlootman, porte-parole de bol.com.