Bart De Smet (Ageas) nouveau président de la FEB

Le CEO d'Ageas Bart De Smet va succéder à Bernard Gilliot à la présidence de la Fédération des entreprises de Belgique.

Bart De Smet, actuel CEO d'Ageas, succèdera le 13 février à Bernard Gilliot à la présidence de la Fédération des entreprises de Belgique (FEB), a annoncé jeudi l'administrateur délégué de la FEB, Pieter Timmermans.

Le mandat de Bernard Gilliot arrivera à échéance en février 2020.

"Je remercie chacun, et en particulier les membres du conseil d’administration, pour la confiance qui m’est faite. Au cours des prochains mois, je me préparerai, avec l’actuel président Bernard Gilliot et le CEO Pieter Timmermans, à ce nouveau défi passionnant. Pendant cette période d’observation, je préfère ne pas faire de déclarations et ne pas adopter de positions", a déclaré Bart De Smet dans un communiqué.

Titulaire d’un diplôme en sciences actuarielles ainsi qu’en sciences de gestion, il a effectué presque toute sa carrière dans le secteur financier, et plus particulièrement dans celui des assurances. Depuis 2009, il est CEO d’Ageas, un groupe actif dans le domaine des assurances vie et dommages en Europe et en Asie.

Bart De Smet est, depuis 2017, vice-président de la FEB et membre de son comité stratégique. Durant la période 2010-2014, il a également assuré la présidence d’Assuralia, l’union professionnelle des entreprises d’assurances, qui fait partie du conseil d’administration de la FEB.