Be Angels s'installe au cœur de BeCentral

Le réseau d’investisseurs a choisi sa nouvelle implantation pour faciliter les rencontres entre entrepreneurs et investisseurs. Avec BeCentral, situé en plein cœur de la capitale et qui voit passer des dizaines de start-ups chaque semaine, difficile de trouver mieux. Be Angels sera le premier locataire du nouveau pôle dédié au financement de l’entité.

Situés au premier étage de la gare centrale de Bruxelles, les nouveaux locaux de Be Angels témoignent de l’importance qu’a pris la structure de financement dirigée par Claire Munck et qui va bientôt fêter ses 20 ans d’activité. "Nous sommes très enthousiastes à l’idée de nous intégrer dans l’écosystème de BeCentral, sa dynamique nationale et son ADN dédié à l’entrepreneuriat, l’apprentissage et le digital correspondent parfaitement aux axes de développement de notre réseau", explique la CEO.

En 2018, le réseau de business angels a facilité 41 levées de fonds en Belgique.

Le réseau de business angels a facilité 41 levées de fonds en 2018 et compte maintenant 8 employés à temps plein. En parallèle de ce déménagement, le réseau va proposer des formations sur les processus d’investissement dans les start-ups. Les tenants et aboutissants du financement resteraient un mystère pour beaucoup d’investisseurs potentiels. Be Angels souhaite donner les notions de base pour appréhender l’investissement dans les start-ups, en tant que futur business angel ou autre.

Laurent Hublet, CEO de BeCentral, veut de son côté proposer à terme au sein du lieu un écosystème complet à destination des start-ups et des profils digitaux qui passent par BeCentral, notamment via les différents programmes de formation déjà bien implantés comme BeCode ou Le Wagon. "La présence d’un réseau de business angels de référence comme Be Angels est une opportunité pour les apprenants et les entrepreneurs de la communauté de BeCentral. La ‘Be Angels Academy’, programme de formation à destination des business angels, élargit le type de formations proposées à BeCentral et le public qui en bénéficie".