BeCentral annonce une croissance de près de 50% sur son site de la gare Centrale

"Énormément de choses sont encore à construire et à améliorer dans notre monde numérique: l’éducation, la formation, la santé, l’inclusion, … Le futur numérique, nous voulons le construire ici, et avec un maximum de monde", déclare Laurent Hublet, CEO de BeCentral.

"Une urgence sociétale"

La communauté BeCentral organisera également, la semaine prochaine, "The Future of Tech is Female", une série d’ateliers et de conférences sur le code, la tech et l’innovation au féminin.