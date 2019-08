Bernard Arnault investit dans la cryptomonnaie en Belgique

Que Bernard Arnault, le milliardaire français à la tête du groupe de luxe LVMH, s’intéresse à la technologie blockchain, on le savait déjà. En mai dernier, il avait expliqué, en marge de la remise du LVMH Innovation Award au forum des technologies VivaTech à Paris, que LVMH utilisait déjà cette technologie pour protéger certaines de ses marques contre les contrefaçons. Ce qu’on savait moins, c’est qu’il s’intéresse également à la cryptomonnaie. On vient d’en avoir la preuve concrète en découvrant l’objet social d’une nouvelle entreprise basée à Bruxelles, dont il est un des pères fondateurs. Elle s’appelle Abesix Belgique et ses bureaux sont établis à Watermael-Boitsfort.

Cette société en commandite a été fondée par deux associés, Emmanuel Wouters, un jeune entrepreneur bruxellois, et Pilinvest Participations . Ce dernier est un des deux holdings financiers installés à Bruxelles par Bernard Arnault, l’autre étant Pilinvest Investissements. Le premier détient 26,49% du Groupe Arnault, le second 38,41%, tandis que Groupe Arnault possède lui-même 47,2% du conglomérat LVMH.

D’intermédiaire à investisseur

La nouvelle Abesix a un objet social ambitieux, qui va d’intermédiaire dans l’achat et la vente de cryptomonnaie sur les plateformes en ligne au conseil d’investissement dans les différentes cryptomonnaies en passant par l’aide à la création d’un portefeuille de cryptomonnaie sécurisé. Il inclut l’investissement à moyen et long termes en cryptomonnaie, ainsi que l’échange de devises et leurs conversions dans une liste non limitative de cryptomonnaies dans laquelle figurent le bitcoin, le bitcoin cash, ethereum, litecoin, ox, pundi, iost, bytecoin, ripple, binance, tron, dogecoin ou iota.